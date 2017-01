Per minimitzar l'impacte, s'han previst itineraris alternatius Foto: Ajuntament de Torelló

Aquest dimarts ha començat la segona fase de les obres del carrer Sant Bartomeu de Torelló, que afecta la cruïlla dels 4 Cantons i, per tant, la part superior del carrer Sant Miquel. Tal com informen des de l'Ajuntament, els treballs obliguen a tallar el trànsit de la part afectada del carrer Sant Miquel durant un període previst d'un mes i mig. Per a minimitzar l'impacte de l'afectació circulatòria s'han previst un seguit d'itineraris alternatius i un reforç policial específic per a informació i regulació del trànsit.Així doncs, els vehicles provinents del carrer del Pont i la placeta d'en Pujol que pugin pel carrer Sant Miquel s'hauran de desviar pel passatge Barcelona, plaça Nova, passatge Onze de Setembre i carrer Sant Josep. En aquest cas s'ha canviat el sentit dels passatges Barcelona i Onze de Setembre i del tram de la plaça Nova que els enllaça. Per aquest motiu, no es podrà girar a la dreta des del carrer del Pont quan es vingui de la plaça Vella.També està prohibida la circulació, excepte veïns, des del passatge Onze de Setembre cap al carrer Mossèn Parassols. D'altra banda, el carrer Capsavila serà de doble sentit, des de la cruïlla del carrer Sant Feliu fins als 4 Cantons, només per accedir a l'aparcament de l'Arxiu i per als veïns del carrer. El trànsit que baixi del Pas de la Sagrera cap a la plaça Nova i passatge Cirvianum, haurà d'agafar el carrer Sant Miquel de baixada i sortir pel passatge Barcelona.Les obres d'urbanització del carrer Sant Bartomeu estan incloses dins el Pla de Barris i preveuen fer el vial de plataforma única, instal·lar serveis nous de clavegueram, aigua, gas, telefonia i enllumenat públic i posar mesures per alentir el trànsit del carrer i regular la velocitat dels vehicles.