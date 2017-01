El regidor de Fires i Mercats, Benjamí Doniga, i el director de Vicòmic, Josep Quintana. Foto: OFIM

El regidor de Fires i Mercats, Benjamí Dòniga, i el director de Vicòmic , el nou Festival del Còmic i les Altres Ciències de Ficció, Josep Quintana, van signar aquest dimarts un conveni de col·laboració per a la celebració d'aquest esdeveniment, que tindrà lloc els dies 11 i 12 de febrer al Recinte Firal El Sucre. A partir d'aquest conveni, OFIM (Organisme Autònom de Fires i Mercats) cedeix el pavelló del Recinte Firal el Sucre per a la celebració d'aquest festival, i assumeix el 50% de les despeses de l'ús de les instal·lacions.Vicòmic, el Festival del Còmic i les Altres Ciències de la Ficció de Vic, comptarà amb la presència de destacades editorials del sector i de botigues especialitzades. Diversos autors han confirmat ja la seva assistència al festival, on signaran llibre i presentaran els seus treballs. També es faran tallers de perfeccionament i dibuix en general, així com un concurs sobre coneixements relacionats amb el món del còmic.

