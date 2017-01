La Diputació de Barcelona destinarà aquest mandat 2.032.243 euros a la millora i el manteniment de camins municipals d'Osona. Amb aquesta inversió, s'arranjaran 120 camins- que sumen 487 quilòmetres- dels 46 municipis que han sol·licitat beneficiar-se d'aquest pla.



La inversió a la comarca la va presentar aquest dimarts a Seva el diputat d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, que explicava que aquest programa es fa per la necessitat del món rural i el territori de garantir una mobilitat adequada per a la població que encara viu en l'àmbit rural".



Per aquests 120 camins que es beneficiaran el programa circulen una mitjana diària de més de 69.000 vehicles que es beneficiaran d'aquesta millora. Donen accés a 131 nuclis de població aïllats, 979 masies disseminades i 520 accessos a explotacions agràries.



Millores a tota la demarcació



A nivell global, el Programa complementari de millora i manteniment de camins està dotat amb 11.200.000 euros i se'n beneficiaran, aquest mandat, els 257 ajuntaments de la demarcació de Barcelona que així ho han sol·licitat. En total, el programa permetrà arranjar 549 camins, que sumen 1.650 quilòmetres d'extensió i suposen un 9% de total de camins municipals que hi ha a la demarcació. Es calcula que es crearan uns 200 llocs de treball durant l'execució de les obres i que uns 185.000 usuaris es beneficiaran de la millora.



Les bases del programa



Aquest Programa de millora i manteniment de camins- dotat amb 11,2 milions d'euros- preveu un import màxim de 50.000 euros per ajuntament. Durant l'any passat, els ajuntaments van demanar l'ajut per a arranjar algun dels seus camins segons els criteris que estableix el pla, com són, per exemple, la urgència de l'actuació, la possibilitat de connectar nuclis disseminats, la importància dels camins en el municipi o la seva importància social.