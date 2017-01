L'equip guanyador amb la copa. Foto: Josep M. Montaner

L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, i el regidor d'Esports, Titi Roca, van rebre aquest dilluns el primer equip del Club Patí Vic després de proclamar-se campió de la Copa Intercontinental d'hoquei patins el passat dijous, 29 de desembre, en derrotar per un contundent 5 a 1 a l'Atlético Huracán de Buenos Aires (Argentina). L'equip vigatà va obtenir la Copa Intercontinental per primera vegada a la història.Durant l'acte de reconeixement, el capità de l'equip, Romà Bancells, va entregar una samarreta personalitzada a l'alcaldessa, Anna Erra, que es va mostrar molt agraïda i va recordar que ella també portava els colors de la ciutat com a jugadora de bàsquet.Erra va esmentar els orígens del Club Patí Vic a La Pista i va remarcar que, a dia d'avui, 75 anys després, els jugadors del primer equip "heu heretat tot aquell pòsit del pas del temps i l'heu deixat a l'excel·lència a nivell mundial". Roca, regidor i ex capità del Club Patí Vic, es va mostrar molt satisfet pel triomf aconseguit per l'equip vigatà i va animar-los a seguir treballant per aconseguir èxits com l'obtingut. A més, els va encoratjar dient-los que "representeu a molta gent i us animo a seguir per quedar-vos amb records tan positius com aquest".