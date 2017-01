Nani Roma i Gerard Farrés han baixat una posició en la vuitena etapa del Ral·li Dakar. D'una banda, en cotxes, el de Folgueroles va entrar setè amb el seu Toyota (a gairebé 24 minuts de Loeb, el primer) i se situa en la quarta posició en la classificació general, un graó menys que en l'etapa anterior. En motos, el manlleuenc també va baixar una posició en la categoria general. Farrés se situa en la cinquena posició.La part final d'aquest tram, l'enllaç fins a Salta, ha estat molt accidentada per culpa d'una esllavissada provocada per les pluges. De fet, l'organització del Dakar ha decidit anul·lar l'etapa d'aquest dimecres (la novena, l'anomenada etapa reina de gairebé 1.000 quilòmetres, 406 cronometrats) pels despreniments provocats per les fortes tempestes a la zona.D'aquesta manera, s'han anul·lat ja 1.300 quilòmetres, ja que és la segona etapa que es cancel·la en aquesta edició del Dakar per les inclemències meteorològiques. Pel que fa als altres participants osonencs, en la categoria de motos, Laia Sanz va entrar en 24a posició, Marc Solà la 30a, i Rosa Romero la 94a.

