L'Ajuntament de Manlleu ha estrenat una nova Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). En el nou espai s'ha centralitzat tota la informació i tràmits que s'impulsen des de l'ajuntament, que ha de permetre estalviar temps i desplaçaments innecessaris als veïns de Manlleu, pels diferents departaments o edificis municipals.La regidora de Noves Tecnologies i Atenció Ciutadana, Maria Josep Palomar va destacar que l'objectiu és reforçar la cultura de servei cap a la ciutadana amb "un model integrat i integral", que atengui de forma més àgil, còmode, segura, eficient, de forma multicanal, és a dir, presencial, electrònica o telefònicament. Amb el nou espai, hi ha una "atenció més personalitzada i directe" va remarcar l'alcalde de Manlleu, Àlex Garrido. "Suposa un pas molt substancial per la ciutadania de Manlleu" afegia.En aquest mateix sentit, Palomar va explicar que la nova OAC incorpora 9 persones (més de les que hi havia abans), cadascuna en una taula per atendre als ciutadans. "Hem passat de tenir un mostrador alt, a un tracte més directe i personalitzat" explicava la regidora. Palomar va apuntar que el model encara es pot millorar, per això posen a disposició al web municipal un apartat per recollir l'atenció rebuda en l'OAC. La nova oficina amplia horaris d'atenció -presencial en tres dies a la tarda (dimarts, dimecres i dijous), a més del matí."Tenim tota una base, hi ha un treball de fa anys" apuntava la regidora. Des del 2009, l'Ajuntament treballa amb expedients digitals; el 2010 es va incorporar la carpeta ciutadana " l'Ajuntament a un clic ", i des del maig del 2016, es va implementar la digitalització total, l'oficina sense papers. Tal com va explicar Garrido, es tracta d'un dels ajuntaments de Catalunya pioner en aquest àmbit. Per això, són "un model" per molts altres ajuntaments que els han demanat assessorament, segons apuntava l'alcalde.Tal com remarcava la coordinadora de l'Àrea Organització, Persones i Administració Electrònica, M. Carme Noguer, l'ajuntament va incrementar els tràmits en línia el darrer any. El 2016 es van fer un total de 690 tràmits en línia, un 500% més que el 2015. A més, les factures que emet el consistori es fan majoritàriament de forma electrònica. Concretament, el 2015 el 75% de les factures eren electròniques i el 2016 s'ha arribat al 95%.També hi ha un notable increment en les notificacions electròniques que fa l'Ajuntament a la ciutadania, empreses i entitats, a través de "La meva bústia" al web " L'Ajuntament a un clic ". Concretament les notificacions han augmentat un 900% en un any. El 2015 es van rebre 128 notificacions, mentre que el 2016, 1101.D'altra banda, la regidora Palomar també va remarcar que els veïns de Manlleu no estan obligats a aportar documentació a l'Ajuntament de Manlleu o qualsevol altra administració, ja que a través d'un requeriment d'aquest consistori, els tècnics i poden accedir. Aquest Ajuntament és entitat de registre de l'idCAT i l'idCATmòbil, aquesta eina permet identificar-se i tramitar electrònicament.