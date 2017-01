01/01/1970

El vicepresident assegura que el dret a decidir no depèn del govern espanyol i assegura que el Govern "complirà" amb tots els seus compromisos | La seva homòloga assenyala que permetre una votació sobre Catalunya no forma part de les "disposicions" de la Moncloa | Junqueras s'ha reunit posteriorment amb Puigdemont al Palau de la Generalitat per traslladar-li el contingut de la trobada