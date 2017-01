Més enllà de la manca de compromís, el més lleig és identificar el plorar com a feblesa. Doncs no, reprimir allò que sentim no ens enforteix — Joan #EnsVolemVives (@joancomaroura) 10 de gener de 2017

Picabaralla entre Antonio Baños i Joan Coma aquest dimarts per les declaracions d'Anna Gabriel assegurant que Junts pel Sí vol "destrossar" la CUP. El debat l'ha obert l'exdiputat de l'esquerra independentista a El Món a RAC1, en què ha criticat les paraules de la parlamentària."A l'esquerra independentista hi ha gent que anat a declarar a l'Audiència espanyola emmanillada, hi ha gent que ha estat a la presó, torturada, que ha hagut de marxar del país, en democràcia, per ser independentistes. I crec que una organització de gent que ha patit tant....doncs s'ha de venir plorat de casa", ha assegurat Baños sobre les paraules de Gabriel.Més tard el regidor de la CUP de Vic, que precisament va anar a declarar a l'Audiència Nacional fa pocs dies, ha carregat contra l'exdiputat en un tuit: "Més enllà de la manca de compromís, el més lleig és identificar plorar com a feblesa. Doncs no, reprimir allò que sentim no ens enforteix".