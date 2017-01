Presentació del projecte d'enguany. Foto: Ajuntament de Vic

Un total de quatre programes formen el projecte Treball als barris sud i centre de la ciutat de Vic del que en formaran part 50 persones. Algunes d'aquestes ja estan contractades, i d'altres ho faran al llarg d'aquest any. Així, el projecte compta amb dos dispositius d'inserció laboral, un d'ells per treballar específicament amb persones joves; una Casa d'oficis i Plans d'ocupació.De la cinquantena de persones que es contracten, 43 seran contractades per un any i la resta per sis mesos, tal com es va explicar a la presentació del projecte que va tenir lloc al CCVic El Montseny i en què hi van acudir els regidors Fabiana Palmero i Josep-Ramon Soldevila.Enguany és el desè any que l' Ajuntament de Vic s'acull a la convocatòria del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC) per portar a terme aquest projecte de treball als barris sud i centre de la ciutat i l'import total subvencionat és de 755.540,76 euros. Aquest projecte complementa les actuacions que es realitzen en l'àmbit de la promoció econòmica i la formació i inserció ocupacional dels plans de barris.Aquests són els quatre programes pel Pla de Barris:- Disposició d'inserció laboral a l'Oficina Municipal del Remei. Durant un any 6 persones es contractaran per treballar, juntament amb el Servei d'Ocupació de l'Ajuntament, atenent, orientant i assessorant a persones que cerquen feina i a empreses que necessiten personal i assessorament.- Vicjove. Dues persones amb titulació d'educació social treballen en aquest dispositiu d'inserció laboral que treballa específicament la inserció i l'orientació sociolaboral de joves.- Casa d'Oficis. Aquest curs d'un any combina la formació teòrica i les pràctiques laborals en què enguany s'impartiran les especialitats de cuina, animació sociocultural i manteniment. Un total de 30 alumnes, repartits en tres grups, comptaran amb un monitor de referència, cap d'estudis, una administrativa i una tècnica de suport per a realitzar la formació dels tres mòduls que complementen l'estructura d'aquest programa destinat a menors de 25 anys.- Plans d'ocupació. Es contractaran dos dinamitzadors comunitaris, dos dinamitzadors comercials i dos agents cívics per treballar al territori d'actuació dels dos plans de barris.