Aquest dilluns el migdia es van entregar els premis de la campanya de Nadal de Vic Comerç d'enguany (Els flocs del Nadal) on es sortejaven 3.000 euros en vals de diferents imports i que han estat repartits entre 36 guanyadors. En el sorteig hi ha participat tota la gent que comprava utilitzant la Targeta Urbana durant aquest mes de desembre. Els vals es podran gastar fins al 15 d’abril a les 320 botigues associades a Vic Comerç.



El president de Vic Comerç, Toni Brachs, destacava que la campanya de Nadal és especial perquè "els premis són més importants i, com ja portem fent en els últims anys, ens agrada que siguin molts i ben repartits". Brachs va felicitar Vic Comerç, "estem molt contents de tota la feina que hem fet al llarg d'aquest any. Ha sigut un 2016 molt intens ja que hem realitzat 22 activitats promocionals entre campanyes, sortejos, fires, concursos i una Gala".