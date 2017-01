El sorteig de Bonoloto, celebrat aquest dilluns 9 de gener de 2017, ha deixat 35.000 euros a Torelló. De les sis butlletes premiades de Segona Categoria, una ha estat validada a l'Administració de Loteria de Torelló, del carrer Sant Miquel.Concretament, cada encertant de Segona Categoria (5 + C encerts) té un premi de: 35.608,88 euros.ha pogut parlar amb l'Administració de Torelló que explica que encara no hi ha anat ningú a comprovar la butlleta. De totes maneres, pot ser que l'afortunat ja s'hagi desplaçat directament a l'entitat bancària.

