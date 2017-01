El manlleuenc Guillem Roma ja va anunciar a través de les xarxes que aquest 2017 estrenarà el nou treball discogràfic Connexions. Concretament s'estrenarà amb tres concerts: el 24 de febrer a l'Atlàntida de Vic, el 26 de febrer al festival Tradicionàrius a Barcelona i l'11 de març a l'Auditori de Banyoles. Roma encapçala, doncs, la nova programació de l'Atlàntida En el seu quart disc, el manlleuenc canta amb artistes convidats com Joan Colomo, Judit Neddemann, Joan Garriga (La troba kung-fú), el cantant napolità Alessio Arena, o la cantaora Lina León. “La música ens connecta amb nosaltres mateixos, amb els altres i també amb el món i el més enllà i això fa molta falta en aquesta societat cada cop més malalta i més separada, per això aquestes noves cançons han nascut buscant aquestes connexions” diu Roma.A Connexions (autoeditat, 2017) s’hi apleguen noves cançons que avancen en l'univers personal de l'artista, tot desprenent optimisme i reflexió amb sons que conviden a deixar-se portar pels ritmes, la riquesa musical i les bones sensacions que sempre han acompanyat el músic. El nou disc està produit pel músic i productor Josep Maria Baldomà i sortirà a finals de febrer.Roma segueix apostant per l'autogestió i crea el seu propi segell discografic sota el nom de “Sulawesi Records” per treballar sense intermediaris, ni directrius i per una música lliure. Després de la publicació del seu primer disc, Oxitocina (autoeditat, 2012), Roma arriba amb un nou disc sota el braç.

