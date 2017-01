Un dels punts de recollida de l'arbre de Nadal a Vic. Foto: Aj. Vic.



Les festes s'han acabat i toca desfer-se de l'arbre de Nadal. Per aquest motiu l'Ajuntament de Vic ha habilitat ha instal·lat 15 punts repartits per la ciutat per dipositar-hi els arbres que han servit d’ornament a les cases durant les festes de Nadal.La ubicació dels punts, que estaran en funcionament fins al diumenge 22 de gener, són els següents:- Plaça Lluís Companys- Plaça Divina Pastora- Plaça Catalunya- Plaça Sardana/Carrer Ató Bisbe- Plaça Mastrot- Parc Occitània / Carrer Bisbe Font Andreu- Rambla del Passeig- Plaça Estació- Plaça Andreu Colomer- Rambla Hospital (Carrer Sant Pere)- Rambla Tarradellas- Parc Esteve Orriols- Parc Miquel Coll i Alentorn- Carrer Josep Pratdesaba / Avinguda Països Catalans (Horta Vermella)- Carrer Miquel dels Sants Salarich i Torrents / Carrer Francesca Bonnemaison (Sant Llàtzer)Tots els arbres recollits es trituraran per convertir-los posteriorment en adob. Per això es demana que siguin arbres naturals; que se'ls hi tregui tots els ornaments nadalencs; i no llençar arbres als contenidors ni abandonar-los al costat. Des de l'Ajuntament també recorden que es poden portar a la deixalleria.

Consulta totes les ubicacions en aquest mapa