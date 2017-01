Clàudia Galícia i Emelie Forsberg al Campionat de Catalunya d'Esquí de Muntanya Foto: Josep M. Montaner

Campionat de Catalunya d'Esquí de Muntanya Foto: Josep M. Montaner

Kilian Jornet (AE Ekke Lleida) i Clàudia Galícia (CE Cerdanya Skimo Team) es van proclamar aquest diumenge a l'estació d'esquí La Molina campions de Catalunya Individuals d'Esquí de Muntanya. Va ser en el campionat organitzat per la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), que va aplegar més de 150 esquiadors. La cursa, amb 1.250 metres de desnivell positiu acumulat, va arribar fins al cim del Puigllançada, en una jornada marcada pel sol i pel vent, que va anar guanyant força a mesura que transcorria el dia. En aquesta, però, les condicions de la neu van ser òptimes.En aquesta ocasió, el campionat català va comptar amb alguns dels millors esportistes del món en aquesta disciplina. Entre aquests hi havia Jornet, participació internacional, principalment d'esquiadors andorrans i francesos, tot i que també de la Selecció Sueca, com ara Ida Nilsson o Emelie Forsberg.Jornet, guanyador de la prova i campió de Catalunya, va parar el cronòmetre amb un temps d'1 hora i 12 minuts. Per la seva part, Marc Pinsach (CE Cassanenca) va ser subcampió de Catalunya amb un temps d'1 hora i 13 minuts, i Miguel Caballero (CE Aran), tercer, amb un temps d'1 hora i 14 minuts. Segons Jornet, aquests dos van realitzar una "gran cursa", i també va voler agrair la feina de la FEEC que, tenint en compte les condicions de la neu, "ha fet un gran treball per aconseguir un traçat cent per cent fora pista", precisava.En dones, la torellonenca Clàudia Galícia es va proclamar campiona de Catalunya, tot i que la més ràpida va ser Emelie Forsberg. Per altra banda, l'andorrana Sofia Dusautoir va quedar tercera, i el podi del campionat es va completar amb Marta Garcia (CE Cerdanya Skimo Team), i Marta Riba (CE La Pobla de Segur). En aquesta ocasió, va destacar Galícia, el nivell dels esquiadors va estar "a l'alçada de qualsevol prova de la Copa del Món", i malgrat que va tenir una gran rivalitat amb Forsberg, finalment "no hi ha hagut pietat".Aquesta prova s'havia de celebrar en el marc de la prova Traça Catalana, al Capcir, però a causa de la falta de neu, a última hora es va decidir traslladar a l'estació de La Molina, a cavall entre la Cerdanya i el Berguedà.