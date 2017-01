Ruiz, Erra i Collell brinden per celebrar els deu anys de l'Institut La Plana. Foto: Jordi de Planell

La consellera d'Ensenyament, Meritxell Ruiz, ha presidit aquest migdia l'acte de celebració dels deu anys de l'Institut La Plana de Vic, l'últim dels tres centres públics d'educació secundària obert a la ciutat. Ruiz ha subratllat el valor de la "diversitat" en un dels instituts amb més presència d'alumnes estrangers i ha recordat als estudiants que "la formació és la millor garantia d'un bon futur professional".A l'acte també hi ha assistit la directora del centre, Dolors Collell, i l'alcaldessa de Vic, Anna Erra. En el seu discurs, Collell ha posat en valor "la realitat plural de l'institut" i ha assegurat que el de La Plana és un projecte educatiu "ric en la seva diversitat". "Veiem i respirem colors i olors diferents", ha apuntat Collell, que ha volgut agraïr als pares i als alumnes "la seva confiança en el nostre equip docent".Al seu torn, Erra ha reivindicat la feina de l'AMPA i del professorat a l'hora de posar en marxa l'Institut La Plana. "És a partir de la seva empenta que va néixer", ha assenyalat. També ha destacat el paper del centre a l'hora de vertebrar el barri de l'Horta Vermella, perquè "l'institut s'ha convertit en un espai obert als veïns". "La Plana ha estat l'últim equipament que necessitàvem per completar el panorama educatiu de la ciutat", ha assegurat Erra.En un acte conduït per la coordinadora pedagògica del centre, Vanesa Fernández, i amanit amb actuacions d'alguns estudiants, els professors de l'institut han exposat les línies mestres del projecte educatiu. Abans, la consellera s'ha passejat per les instal·lacions i ha compartit una estona amb alguns dels alumnes. També ha sortit a l'exterior a parlar amb els nois i noies de l'aula d'acollida, que han creat un hort urbà al pati.L'Institut La Plana de Vic es va posar en marxa el curs 2007-2008. L'obertura del centre va coincidir amb l'esclat de la crisi, i la Generalitat no va poder finançar la construcció de l'equipament fins dos anys i mig després de l'inici de l'activitat docent. Per aquest motiu, els primers dos cursos es van desenvolupar en un edifici annex del recinte firal del Sucre. El 2010 es van inaugurar les instal·lacions actuals, situades al barri de l'Horta Vermella de Vic.