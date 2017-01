Els gruixos aniran dels 10 als 50 centímetres. Foto: Skipallars

Els núvols seran abundants el dimarts, sobretot fins al migdia, amb precipitacions al

N. Aquest és el pronòstic a mitjà termini. #meteocat pic.twitter.com/DuUd0qU7Rh — Meteocat (@meteocat) 8 de gener de 2017

La neu arribarà demà a Catalunya després d'un mes molt sec. Segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya , aquest dimarts nevarà durant tot el dia al vessant nord del Pirineu. A partir del migdia, les precipitacions, que seran entre febles i moderades, s'estendran per la resta de l'extrem nord de la serralada. La cota de neu se situarà a l'entorn dels 1.200 metres.En general, les nevades no seran gaire intenses i això impedirà que s'acumulin grans gruixos. Tot i això, a la Vall d'Aran la previsió és que s'amunteguin entre 20 i 40 centímetres de neu. A la resta del Pirineu, podrien oscil·lar entre els 10 i els 30 centímetres. A més, durant el matí són probables algunes precipitacions a tot el terç nord i no se'n descarten al terç oest. En aquests sectors les nevades seran minses i aïllades, i la cota de neu voltarà els 1.200 metres. En alguns punts, també podria caure alguna volva per sota dels 800 metres, però de manera aïllada.Pel que fa a la resta del país, els núvols enterboliran el cel, especialment al terç nord, on seran més compactes. Al llarg de la tarda s'aniran dissipant, tret de l'extrem nord del Pirineu, que continuarà cobert. A les comarques de Lleida, els núvols baixos tornaran a fer acte de presència, si bé les boires seran menys espesses que les últimes setmanes. Les temperatures s'enfilaran lleugerament, però les màximes quedaran frenades a la majoria de punts del país.