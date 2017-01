01/01/1970

Antoni Castellà, portaveu polític dels democristians independentistes, pronostica que si l'Estat "fa servir la força" per impedir la votació quedarà en entredit dins la UE | Veu els pressupostos com a condició "necessària" però no "imprescindible" per tirar endavant la consulta vinculant | Assenyala que optar per la via pactada com fan els "comuns" no ha d'impedir seguir amb el full de ruta fixat per al setembre del 2017