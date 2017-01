Corazón gigante, una emotiva coproducció entre Islàndia i Dinamarca, obre aquest dimarts 10 de gener el primer cicle del 2017 de Cineclub Vic, que oferirà 12 sessions de dimarts i 6 sessions de Cineclub Xic els diumenges, fins al mes de març.El film que dóna el tret de sortida explica la història de Fúsi (Gunnar Jónsson), que als seus 40 anys, no té cap intenció de créixer. És feliç amb la seva vida rutinària centrada en la seva feina a l’aeroport, el menjar i les maquetes de combats de la Segona Guerra Mundial. Però aquesta plàcida vida canviarà quan entrin a la seva vida una nena i una dona extrovertida.La programació inclou diverses pel·lícules inèdites a les sales comercials. És el cas de Lo chiamavano Jeeg Robot, una de les pel·lícules més radicals de Sitges 2016 i que Cineclub presenta abans de la seva estrena. Tampoc ha tingut una estrena comercial La tierra y la sombra, una cinta colombiana guanyadora del premi a Millor òpera prima al Festival de Cannes. Als voltants del 7 de març, pel Dia de la dona, es projectarà La niña del gancho, sobre la pionera del bàsquet Encarna Hernández, que comptarà amb la presència de la seva directora, Raquel Barrera. Per acabar, ja dins de les sessions de Cineclub Xic, es projectarà Monster Hunt, una pel·lícula que es va poder veure al Festival Nits i que comptarà amb una segona projecció a Vic gràcies a la col·laboració amb el certamen de cinema oriental.Les sessions de dimarts inclouen alguns dels films més importants de la temporada en Versió original i clàssics de Filmoteca. Dins del primer grup, es podrà veure la deliciosa La estación de las mujeres; el documental sobre The Stooges dirigit per Jim Jarmushc, Gimme Danger; l’eròtica i sensual La doncella, de Park Chan-wook, i el retrat de la revolució egípcia a Yo soy el pueblo. Dins de les sessions de Filmoteca es recuperen autèntics clàssics i, seguint amb la voluntat de l’entitat, sempre que és possible es fa projectant còpies en 35mm. És el cas de Retorno al pasado, que commemora el centenari de Kirk Douglas; El baile de los vampiros, en el seu 50 aniversari, i Teniente corrupto, que en celebra 25. Durant aquest cicle es projectarà una sessió especial Julius 2017 amb la projecció de Encontres a la tercera fase, coincidint amb la publicació de les bases del concurs de curtmetratges.Cineclub Vic segueix potenciant la seva programació de cinema infantil i familiar de qualitat pels diumenges al vespre. La programació d’aquest cicle combina cinema per més menuts i pel·lícules dirigides a infants majors de 6 anys. Durant aquest cicle es projectaran dos clàssics: la primera del cicle serà Grand Prix a la muntanya dels invents, un film del 1975 que s’ha restaurat recentment. La última, El chico, de Charles Chaplin, que es combinarà amb una exposició de màquines cinematogràfiques gràcies als Centres Cívics de l’Ajuntament de Vic. Entre aquestes dues sessions hi ha altres films com l’abans esmentat Monster Hunt; L’extraordinari viatge de T.S Spivet, de Jean-Pierre Jeunet; El regal de la Molly Monster, basada en els contes de Ted Sieger; i l’espectacular cinta d’aventures One Piece Gold.

