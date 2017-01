El fotoperiodista deJosep M. Montaner capta, a través d'un time lapse, com la plaça Major de Vic s'omple per la cavalcada de Reis d'Orient. En pocs moments, més de 15.000 persones es concentren al centre de la capital d'Osona per rebre a Ses Majestats. A més dels focus i el famós arbre del mig, milers de nens han il·luminat amb el fanalet als tres Reis: Melcior, Gaspar i Baltasar.