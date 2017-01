Amb el fanalet de l'@ANC_Vic i @OmniumOsona, recordant que des del primer moment ens han fet costat. Avui nosaltres, amb ells. pic.twitter.com/6DkCWMPZiq — Joan #EnsVolemVives (@joancomaroura) 5 de gener de 2017

Fa pocs dies Joan Coma publicava una imatge del seu esmorzar -truita i pa amb tomàquet- just l'endemà que el fiscal li preguntés "si per trencar un ou i una truita calia fer força". El regidor de Capgirem Vic havia declarat hores abans a l'Audiència Nacional espanyola , després d'haver estat detingut per negar-se a comparèixer davant del jutge per un presumpte delicte d'incitació a la sedició. Doncs bé, aquest dijous Coma "ha canviat" la truita pel fanalet independentista. Coma ha difós una imatge de través del seu Twitter en què se'l veu a la cavalcada dels Reis de Vic amb el polèmic fanalet.