"L'únic que han aconseguit és que la gent encara compri més fanalets". Aquesta és l'opinió de la Laura, una de les assistents a la cavalcada dels Reis de Vic, enguany marcada per la polèmica dels fanalets independentistes, si bé no és el primer any de l'ANC d'Osona els ven. "El fet que vingui TV3 els ha servit d'excusa per manifestar-nos aquest odi tan recurrent", comenta la Laura.El ressò que ha tingut la iniciativa també ha provocat les reaccions dels dirigents d'Òmnium Cultural i de l'ANC. Ahir Jordi Cuixart va desvincular la direcció general d'Òmnium dels fanalets independentistes. El president de l'entitat va enviar una carta a tots els seus homòlegs territorials per demanar-los que fossin més "curosos" amb les campanyes que engeguen al marge de la direcció nacional.Per la seva banda, Jordi Sànchez va mostrar el suport explícit als organitzadors, "A la gent de l'ANC de Vic i d'Òmnium d'Osona, gràcies per ser-hi des de fa tant de temps il·luminant amb encert el camí cap a la república catalana", va piular.Amb tot, la cavalcada dels Reis de Vic serà retransmesa aquesta nit per TV3. La cadena va deixar clar davant les crítiques de l'unionisme que "el desplegament previst per a aquesta edició es farà amb el rigor i la professionalitat de sempre".