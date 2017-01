Vic ha rebut els Reis aquest dijous envoltada per la polèmica dels fanalets independentistes. Si bé l'ANC ha venut 2.000 fanalets i alguns han aprofitat el que ja tenien de l'any passat, aquests no han omplert els carrers de la ciutat. De fet, la Laura, una de les assistents a la cavalcada, ha explicat as'ha fet un gra massa de la iniciativa de l'ANC i Òmnium d'Osona. "El fet que vingui TV3 ha estat utilitzat com a excusa" per fer gran la polèmica, ha assegurat a aquest diari.El ressò que ha tingut la proposta va provocar aquest dimecres les reaccions dels dirigents d'Òmnium Cultural i de l'ANC. Ahir Jordi Cuixart va desvincular la direcció general d'Òmnium dels fanalets independentistes. El president de l'entitat va enviar una carta a tots els seus homòlegs territorials per demanar-los que fossin més "curosos" amb les campanyes que engeguen al marge de la direcció nacional.Per la seva banda, Jordi Sànchez va mostrar el suport explícit als organitzadors, "A la gent de l'ANC de Vic i d'Òmnium d'Osona, gràcies per ser-hi des de fa tant de temps il·luminant amb encert el camí cap a la república catalana", va piular.