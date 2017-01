Cartell de la festa.

Manel Balasch tocant el violí amb el grup de músics de les Caramelles del Roser, el 1955. Foto: Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta

Sant Julià de Vilatorta celebra la festa en honor del patró del poble homenatjant el compositor Manel Balasch Suñé. Així es commemora el centenari del seu naixement. Durant el cap de setmana es podrà visitar l’exposició i audiovisual, "Manel Balasch el compositor cansalader" que hi haurà a l’Aula de Cultura i el diumenge es farà una ballada de sardanes al pavelló on la cobla Jovenivola de Sabadell tocarà dues sardanes del mestre Balasch: Gentil Adriana i Sant Julià de Vilatorta i les Caramelles del Roser interpretaran Rosa Vera i Bordó florit.En motiu del centenari del naixement de Manel Balasch la Confederació Sardanista de Catalunhya va escollir “Gentil Adriana” com a Sardana Universal del 2016. Aquesta peça ha estat interpretada per cobles d’arreu del món –especialment en les audicions i ballades de sardanes que es feren pels volts del 19 de juny passat, Dia Universal de la Sardana-.Nascut el 28 de setembre de 1916, Manel Balasch fou un prolífic compositor i músic de Sant Julià de Vilatorta que destacà en la composició de peces musicals a més de ser un bon violinista, flabiolaire, pianista i caramellaire. El seu llegat consta d’un extens repertori musical de 73 obres (31 sardanes, 17 caramelles i 23 peces diverses –valsos, havaneres, marxes, pericons, boleros i fox-trot, entre d’altres).Conegut popularment com a “en Manel de can Nis”, en Manel Balasch va fer els seus primers estudis de solfeig al Col·legi d’Orfes –actual col·legi El Roser- seguit dels de violí amb el professor Josep Junoy –violí, saxo i tible de la Cobla Orquestra Renaixensa de Sant Julià de Vilatorta. Va continuar amb els estudis de piano amb mossèn Ramírez, professor organista de l’església del Carme de Vic. També va fer estudis d’harmonia amb el compositor vilatortí Ramon Victori. Finalment va continuar la seva formació musical amb el mestre Ayats, de Granollers. Als 18 anys va entrar a formar part com a pianista, violí, flabiol i tamborí i vocalista de la “Cobla Orquestra Renaixensa”.Durant molts anys en Manel Balasch també va dirigir l’ofici en llatí del compositor vilatortí Ramon Victori, que interpreta el Cor d’Homes per la Missa del Gall i per la festivitat de Sant Julià. El 1997 es va editar el CD Sant Julià de Vilatorta, sardanes del Mestre Manuel Balasch. La gravació més antiga que existeix d’una peça de Manel Balasch, és la de la sardana El bosquerol que va fer l’etnomusicòleg nord-americà en una audició de sardanes a Port Bou, el mes de juny de l’any 1952.A més de tocar amb la Renaixensa i amb la 3d-Jazz Vilatorta, en Manel també va tocar ocasionalment amb la cobla Genisenca i amb la Catalònia. Tot i la seva faceta de músic i compositor mai es pogué dedicar exclusivament a la música. El seu contacte amb la vida del poble fou el dia a dia de treball a can Nis -la carnisseria que regentava-. Ben poc –i amb molt poca gent- parlava de la seva obra. En Manel Balasch Suñé va morir el dia 12 de juliol de 2008, a l’edat de 91 anys.La preparació de l'homenatge compta amb la complicitat de la família i amics de Manuel Balasch, les Caramelles del Roser, l’Agrupació Sardanista, la iniciativa de Jordi Sitjes, l’assessorament i recerca de Santi Riera, i l'impuls i treball de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, de la mà de Lluís Vilalta.