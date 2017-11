Ignasi Belda (Parc Científic de Barcelona): «Som l'àgora pública de les ciències de la vida»

El PCB està especialitzat en ciències de la vida. Foto: UB

- Què diferencia aquest parc dels altres?

"El Parc Científic de Barcelona som un punt de reunió de professionals del sector de les ciències de la vida"

El diàleg empresa-universitat és un dels punts clau del PCB. Foto: UB

"De les nostres bioincubadores han sortit empreses de gran prestigi internacional"

El PCB està creixent per poder acollir noves entitats. Foto: UB

Ignasi Belda (Cocentaina, 1979) ens acull al seu despatx de l'edifici Cúster del Parc Científic de Barcelona (PCB). Tot just fa dos mesos que ha assumit la responsabilitat de director del parc, després d'una exitosa trajectòria com a emprenedor científic. Enginyer informàtic per la Universitat Politècnica de Catalunya, la seva tesi doctoral va ser escollida per la mateixa UPC com una de les 10 millors tesis en informàtica de la dècada. Belda ens rep per entrevistar-lo en motiu dels 20 anys del Parc Científic de Barcelona.- L'any 1997 a Catalunya s'estava començant a impulsar el sector de l'I+D, es creaven nous centres de recerca, i el Parc Científic de Barcelona va ser la primera de moltes iniciatives. Un parc científic es pot comparar a un aeroport, que és la infraestructura on les companyies aèries tenen tot el que necessiten per poder operar. Nosaltres com a parc no fem recerca, sinó que som el lloc on els nostres clients, majoritàriament empreses científiques o centres de recerca, s'instal·len per investigar.- El nostre parc té 100.000 metres quadrats, dels quals 50.000 són útils i estan al 100% d'ocupació, en ple funcionament. A més, estem acondicionant 9.000 metres quadrats més per poder acollir un nombre més gran d' entitats . Actualment en tenim treballant més de 100, entre centres de recerca públics, centres tecnològics, empresa privada, associacions i fundacions. També acollim el Biocat , l'agència de la Generalitat de Catalunya que coordina i promou el sector de les biociències al nostre país. En total, al Parc Científic de Barcelona hi treballen 2.700 persones fixes, als quals hem de sumar 600 visitants diaris.- Els parcs som un centre de clusterització, som l'àgora pública on els diferents actors venen a parlar, en el nostre cas sobre les ciències de la vida. La nostra infraestructura així ho permet, i per això, a més de venir a investigar, també som un punt de reunió de professionals del sector.- A Catalunya, a diferència d’Espanya, els parcs científics estan especialitzats en una àrea concreta. El nostre està enfocat en les ciències de la vida, i el 95% de les entitats que estan instal·lades aquí són d’aquest àmbit, ja siguin del subsector de la tecnologia, farmàcia o cosmètica. Al nostre país hi ha dos altres parcs científics especialitzats en ciències de la vida, però el nostre és l’únic que combina recerca pública i privada.El Parc Científic de Barcelona és una fundació de la Universitat de Barcelona, i el diàleg universitat-empresa va ser un dels èxits que vam assolir ara fa 20 anys, quan vam arrencar. Fora d'aquest espai aquest diàleg no existia, i nosaltres vam ser els primers. Gràcies a això, la universitat gaudeix d’una gran interacció amb les més de 100 entitats que acollim, cosa que possibilita fer recerca, pràctiques, docència o doctorats, entre d'altres. També tenim programes per als estudiants més joves: cada any, 4.500 nois i noies d’entre cinquè de Primària fins a segon de Batxillerat passen pel nostre parc en el marc del programa Recerca en Societat , dissenyat per estimular l'educació científica entre els estudiants.- Destaco per sobre de tot les dues bioincubadores que hem acollit, una amb finançament públic i l'altra privat. Van ser dos espais que acollien empreses startup i spin-off, que nosaltres incubàvem des de les beceroles fins que esdevenien empreses grans i decidien si volien seguir treballant des del Parc o marxaven fora. D'aquestes dues bioincubadores han sortit empreses de gran prestigi internacional.- Primer de tot, tenim una llista d'espera de clients que volen instal·lar-se al Parc Científic de Barcelona que volem acollir. Ara mateix estem equipant nous laboratoris per guanyar espai útil per tal que aquests pofessionals puguin venir. Volem créixer perquè més part de la societat pugui beneficiar-se.Un altre repte que tenim per endavant és en el sector dels dispositius mèdics. Avui a Catalunya, i en especial a Barcelona, hi ha una onada de noves empreses que dissenyen i produeixen aquest tipus de dispositius, i nosaltres com a parc estem ben posicionats i volem ser també un clúster en aquest àmbit. A més, podem anunciar que estem parlant amb diversos agents socials per impulsar una nova bioincubadora al Parc Científic, que podria ser una realitat en els propers mesos.

