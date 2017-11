La neu tenyeix de blanc el Pirineu amb 30 centímetres de gruix a les cotes altes

La neu que ha caigut aquesta nit ha tenyit de blanc tot el Pirineu amb acumulacions de fins a 30 centímetres a cotes altes, bàsicament de la vessant nord. A la resta del territori, els gruixos han sigut inferiors i la nevada s'ha fet visible fins als 1.000 metres, en alguns fons de valls. A Certesacan (2.400 m.) s'han registrat 31 centímetres, a Espot (2.519 m.) 29 centímetres, a Sant Joan de Toran (1.013 m.) 7 centímetres i a Sant Joan de l'Erm (1.720 m.) 10 centímetres. La neu també s'ha deixat veure a Puigcerdà on s'han acumulat 2 centímetres de neu.Pel que fa a la circulació el Servei Català del Trànsit, ha informat que per travessar el Port de la Bonaigua (C-58) o accedir al Pla de Beret (Val d'Aran) és obligatori l'ús de cadenes. A la BV-4024 a Bagà també són obligatòries les cadenes per l'acumulació de plaques de gel a la via. Les màquines llevaneu han sortit dels garatges i al Port de la Bonaigua no han parat de fer viatges amunt i avall per deixar neta la via. La màxima complicació és el vent que bufa a la zona i porta la neu a la carretera. Tret d'aquestes complicacions puntuals a les carreteres la nevada ha canviat el paisatge i ha deixat imatges de postal a la majoria del territori pirinenc.Protecció Civil de la Generalitat ha activat l'alerta del Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya VENCAT per la possibilitat d'incidències derivades de les fortes ventades previstes pel Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) a la meitat nord i a l'extrem sud de Catalunya a partir d'aquest migdia. L'episodi de vent es reforçarà a partir d'aquest migdia i durant la tarda i fins aquesta matinada assolirà la màxima intensitat amb vents de component nord que poden superar els 90 km/h sobretot a les cotes altes del Pirineu i Prepirineu. També bufarà amb especial força a les comarques de la Catalunya Central i de Barcelona.

