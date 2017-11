Cal renunciar a la llibertat quan ets mare?

Què fa que una dona sigui bona mare? Així podria resumir-se l'esclat vital i emocional que va suposar la pel·lícula inaugural de l’última edició del Festival DocsBarcelona, Amazona , un dels grans moments del certamen gràcies a una història que va quedar gravada a la memòria dels espectadors i que seguia la relació entre una mare i una filla. Potent, delicada, sorprenent, sense deixar ningú indiferent, la pel·lícula és la protagonista de novembre de DocsBarcelona del Mes i ens fa plantejar diverses qüestions sobre la maternitat, un d'aquells temes que semblen inqüestionables, però que té tants camins com vivències i voluntats.Clare Weiskopf, la directora del film, tenia 11 anys quan la seva mare, la Val, va fugir a la jungla colombiana, abandonant-la a ella i al seu germà petit. Trenta anys després, la Clare queda embarassada i decideix retrobar-se amb ella per buscar respostes i tancar ferides. Necessita tenir el seu propi concepte del significat de la maternitat. Trobar-se a ella mateixa, i trobar la seva mare, una gran desconeguda, distanciada per voluntat pròpia d'allò que va engendrar. El film, candidat a representar Colòmbia als Premis Goya 2018, ens fa preguntes molt presents en el feminisme actual: Com afecta la maternitat a la llibertat de la dona? Cal renunciar als somnis quan tens fills? Quina és la frontera entre el deure i el sacrifici?La vida de la Val ha estat una muntanya russa constant i desfermada. Nascuda al bressol d'una família de classe alta irlandesa, decideix viure una vida com a nòmada, focalitzada en uns valors que són divisa vital, viatjant de ciutat en ciutat i subsistint amb el mínim possible. Entre anades i vingudes, un fet ho acaba de capgirar tot: la mort de la seva filla gran a la tragèdia d’Armero , a Colòmbia, l'any 1985. En aquest moment, la Val emprèn un viatge a la selva per pair el dol i trobar-se a si mateixa, abandonant la Clare i en Diego, els seus fills d'11 i 8 anys, a Bogotà.Trenta anys després d'aquella fugida, la Clare queda embarassada i decideix retrobar-se amb ella. Li calen respostes, tancar ferides i saber què significa per ella la maternitat. Convertit en un sagaç joc de perspectives, deixant de banda el judici moral, el film és un precís artefacte cinematogràfic que ens connecta amb els fets des d'una realitat crua i amb la magnífica troballa de saber-se lliure, amb totes les variants possibles. Un viatge fílmic al cor de la selva amazònica per retrobar una identitat, perduda en la voràgine del món "civilitzat". Amazona es pot veure aquest novembre a les sales de tot l'Estat , d'estrena als cinemes Aribau el 9 de novembre i en cartellera als Balmes Multicines a partir del 10 de novembre.

