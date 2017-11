Les escales de la plaça del Rei de Barcelona on hi ha gravat el vaixell. Foto: Dani Cortijo

El misteriós vaixell de la plaça del Rei. Foto: Dani Cortijo

La paraula 'Sifon' gravada a la plaça del Rei. Foto: Dani Cortijo

i això als que ens agrada escoltar el que diuen aquestes parets que parlen ho sabem molt bé.. Però sovint el que ens fa més goig és descobrir aquell detall minúscul o mig esborrat en un indret on potser hi hem passat centenars o fins i tot milers de vegades.preguntant-me si sabia quelcom d'un vaixell gravat en una paret de la Plaça del Rei, amb una fotografia adjunta.i les escales de la plaça del Rei són, per dir-ho d'una manera, el que per un professor són les escales d'entrada al seu institut.. Algunes d'elles n'han fet una ullada ràpida. Altres, sobretot les més amants de la història han esguardat quasi per centímetres les seves parets: saben detectar les parts afegides en les reformes, la història de quan el 1492 quasi maten aquí a Ferran el Catòlic, la dels primers Comtes Reis que hi tenien el palau o les lletres hebraiques que es poden veure arran de terra.. En aquest cas com a acompanyant d'uns alumnes de Batxillerat del meu centre que anaven a visitar el museu.i va dir: Hola! Sóc jo qui et va enviar la fotografia. Vols que t'ensenyi el vaixell? En aquell moment, el cansament que duia a sobre em va desaparèixer de cop.que ajuda a pujar les escales que enfilen cap al saló del tinell. Un magnífic veler incís, com en Josep Bracons, que el van posar en contacte amb la Gemma García, del Museu Marítim. La Gemma està fent un recull exhaustiu sobre grafits navals i pel que em va dir l'Adrià, va quedar meravellada amb la troballa. Tampoc la tenia clissada!L'Adrià afegeix que li recorda a una de les que apareixen a l'Atles Català de Cresques.. A la mateixa plaça del Rei, tot just als peus dels clients de la terrassa de bar que hi ha al costat del monument d'Eduardo Chillida hi ha una misteriosa pedra amb la paraula "Sifon" escrita. Tenint en compte que el terra de la Plaça va ser aixecat als anys '30 i altres vegades (de fet, gràcies a les obres es va descobrir el subsòl romà) segurament l'epigrafia no es troba en el seu lloc original. Podria tractar-se d'un reaprofitament com el de les làpides jueves?que organitza gimcanes per a empreses i grups d'amics.per saber entendre aquelles parets centenàries, i algunes d'elles fins i tot mil·lenàries que ens interpel·len. Perquè les parets parlen, però cal voler escoltar-les i aprendre a entendre-les... Entre tots sempre és més fàcil.

