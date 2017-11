El Barça doblega el Sevilla amb un doblet de Paco Alcácer (2-1)

El Barça no ha fallat i ha sumat tres punts més contra un Sevilla que no li ha posat les coses fàcils (2-1). L'equip entrenat per Ernesto Valverde ha aconseguit una victòria treballada que li permet mantenir la distància amb el València, que està a 4 punts, i amb el Madrid que es quedarà a 11 punts però amb un partit menys. El conjunt blaugrana ja en suma 31 en 11 partits.Dos gols de Paco Alcácer, la sorpresa en l'alineació del tècnic basc, ha permès seguir amb la ratxa positiva de l'equip. El primer gol ha arribat al minut 25 després d'una gran assistència de Luís Suárez. El davanter ha superat el porter visitant amb un xut ras i ben col·locat a la seva esquerra. La segona del de Torrent no ha arribat fins a la segona part, concretament en el minut 65, quan ha fet un autèntic golàs amb un xut imparable. El Sevilla havia aconseguit marcar en el 59 amb una rematada de cap de Pizarro a la sortida d'un córner.El Barça, tot i la victòria, ha acabat patint i ha tornat a mostrar les dues cares i el poc control en alguns moments del partit. El partit ha començat amb un Camp Nou reclamant "justícia" i exigint l'alliberament dels presos polítics. El club, per la seva banda, ha desplegat un enorme senyera.

