Mor el conductor d'un tractor a la Secuita en bolcar el remolc que arrossegava

Oriol March

El consell nacional de diumenge validarà el calendari i una hipotètica coalició amb altres formacions | Puigdemont s'inclina per no ser cap de llista des de l'exili, tot i no descartar-ho en públic, i el nom de Mercè Conesa pren cos | Els nacionalistes volen una "gran llista de país" per fer front al 155 i demanar la llibertat dels presos polítics, però amb poques esperances que fructifiqui