VÍDEOS Una forta tempesta escombra la costa del Baix Empordà

@TomasMolinaB diluvi universal a Begur amb llamps, trons i pedregada pic.twitter.com/0g9TBIpB91 — maria victoria caner (@mvictoriacaner) 4 de noviembre de 2017

Una forta tempesta ha escombrat aquest dissabte a la tarda la costa del Baix Empordà i ha deixat un balanç de 50 serveis dels Bombers i 81 trucades al telèfon d'emergències 112. De 13 a 15 hores, els Bombers han fet 46 serveis a la demarcació de Girona, sobretot a Palafrugell (24), Pals (11), Calonge (5) i Begur (4). La majoria d'actuacions han estat per retirar embornals embossats; inundacions de baixos, soterranis i pàrquings; i socórrer cotxes atrapats per l'aiguat.Segons els Bombers, fins a 9 cotxes s'han vist sorpresos per la crescuda de l'aigua: 4 a Pals, 2 a Palafrugell, 1 a Palau-sator, 1 a Begur i 1 a Calonge. Paral·lelament, un dels carrils de la C-31 al seu pas per Calonge –al quilòmetre 322- s'ha hagut de tallar per inundació de la via. Protecció Civil també informa que s'han produït diversos talls d'electricitat amb 2.700 abonats afectats a Palamós, 868 a Mont-ras, 644 a Calonge i 370 a Santa Cristina d'Aro.De les 81 trucades al telèfon 112 per les pluges, 37 s'han rebut des de Palafrugell, 13 des de Pals, 6 a Calonge i 6 més a Begur. Segons dades de les estacions de Meteocat i Meteoclimatic, la tempesta ha deixat registres destacables com els 60,1 litres de Calonge, els 56 litres a Palafrugell o els 48,4 litres a Castell d'Aro (22,2 dels quals en només 30 minuts). A Massoteres (Segarra), el xàfec també ha estat molt fort i ha deixat un total 45 litres (23 dels quals en mitja hora). Fins al moment, segons el Meteocat, al llarg del dia d'avui un total de 967 llamps han tocat terra a Catalunya (355 dels quals al Baix Empordà).Aquestes són algunes de les imatges del temporal:

