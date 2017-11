Atropellament mortal d'un nen de cinc anys al centre de Sabadell

10:01 CANAL MADRID Rajoy confia que la repressió portarà l'independentisme a la derrota electoral; l'anàlisi de Roger Pi de Cabanyes des de Madrid. La Moncloa creu que l’aposta del president espanyol per la mà dura a través de la Fiscalia situa ara el problema al camp de l’independentisme. El president espanyol menysté, però, l’efecte rebot de les detencions dels consellers que cohesiona novament el bloc del "sí"

07:06 PORTADES Recull de portades dels diaris de paper catalans i espanyols amb Puigdemont com a gran protagonista.

22:17 Olot crida «No és democràcia, és dictadura!» en la concentració garrotxina. Vora 2.000 persones s'han aplegat davant l'Ajuntament per solidaritzar-se amb els empresonats i demanar-ne la llibertat. Informa Xavier Borràs.

22:15 Segona manifestació massiva en dos dies per la llibertat dels presos polítics a Terrassa. Mig miler de persones ha començat aquesta tarda la mobilització tallant els accessos a l'autopista i més de 5.000 han acabat concentrades davant l'Ajuntament. S'ha fet una crida a la vaga general i s'han recollit missatges que es faran arribar als familiars dels presos. Informa Albert Prieto.

22:14 Més de 5.000 persones tornen a omplir la plaça de la Font de Tarragona per exigir «llibertat». Els tarragonins demanen l'alliberament dels Jordis i dels membres del Govern que estan empresonats. L'actor Oriol Grau ha fet la lectura del manifest a les portes de l'Ajuntament. Ho explica Jonathan Oca.

22:09 La Porxada, un clam per exigir la llibertat dels consellers empresonats. Més de 4.000 persones es tornen a concentrar davant de l'Ajuntament de Granollers. El diputat de Junts pel Sí i regidor granollerí Chakir el Homrani ha llegit un manifest que demana la posada en llibertat d'unes persones que ha qualificat de "bona gent" i que són a la presó "per complir el mandat que els hi va donar el poble".

22:06 Els alcaldes del PDECat al Vallès Oriental rebutgen la detenció dels consellers. Una desena de batlles i regidors s'han concentrat a Les Franqueses del Vallès on han llegit un manifest que condemna els empresonaments i qualifica la decisió de la jutgessa Carmen Lamela com "injusta, incomprensible i injustificable". Els concentrats han tingut un especial record per Jordi Turull, de Parets del Vallès.

22:05 VÍDEOS L'impressionant silenci absolut del Palau Blaugrana a favor dels presos polítics. Protesta durant tot el primer quart del partit entre el Barça i l'Olympiacos.

20:41 El PDECat i PSC trenquen l'acord de govern a Sant Cugat. Des de l'Ajuntament han anomenat aquesta ruptura com una "suspensió de mutu acord". L'alcaldessa, Mercè Conesa, va signar el pacte amb els socialistes a principis d'any.

20:07 ÚLTIMA HORA L'Audiència Nacional ordena detenir el president Carles Puigdemont. L'euroordre demanada per la Fiscalia també afecta els consellers Comín, Serret, Puig i Ponsatí, que no han comparegut a l'Audiència Nacional.

19:56 La concentració a Terrassa d'aquest divendres a la tarda va més enllà d'un clam unànime de rebuig a l'empresonament de mig Govern i els líders sobiranistes. En una urna de l'1-O, centenars de persones dipositen missatges d'ànim que faran arribar als familiars dels empresonats. Ho explica Albert Prieto. A Terrassa, dipositen en una urna de l'1-O missatges de suport que faran arribar als familiars dels empresonats https://t.co/GfUtrF6EBv pic.twitter.com/aHYBrww77P — NacióDigital (@naciodigital) 3 de novembre de 2017

19:46 FOTOS i VÍDEOS Noves concentracions massives als ajuntaments contra l'empresonament del Govern.

19:34 El Berguedà torna a mostrar escalf als presos polítics en un clam per la democràcia. Crits de "llibertat" i el cant dels Segadors tanquen la concentració d'aquest divendres a la tarda a la plaça de Sant Pere. Informa Aida Morales.

19:34 Nova concentració massiva a la plaça de Major de Vic. En acabar, assemblea per decidir noves accions de protesta https://t.co/7NUSjFhijp pic.twitter.com/ifoBDxx6xE — NacióDigital (@naciodigital) 3 de novembre de 2017

19:31 Milers de persones, amb cassoles i xiulets, també es concentren un dia més a la plaça Sant Roc de Sabadell Milers de persones, amb cassoles i xiulets, també es concentren un dia més a la plaça Sant Roc de Sabadellhttps://t.co/p9xpqjpVyp pic.twitter.com/k1yl34c7ri — NacióDigital (@naciodigital) 3 de novembre de 2017

19:31 VÍDEO Guardiola dona suport als presos polítics: «Em fa por que hàgim retrocedit tant en l'estat de dret» https://t.co/WwYUnH1ihv pic.twitter.com/ImdVXEyXU4 — NacióDigital (@naciodigital) 3 de novembre de 2017

19:27 Milers de persones s'apleguen davant l'Ajuntament de Terrassa per tornar a reclamar llibertat per als presos polítics i independència Milers de persones davant l'Ajuntament de Terrassa tornen a reclamar llibertat per als presos polítics https://t.co/p9xpqjpVyp pic.twitter.com/yQJgvB8Eho — NacióDigital (@naciodigital) 3 de novembre de 2017

19:18 Milers de persones tornen a omplir la plaça de la Font de Tarragona per exigir l'alliberament dels presos polítics Milers de persones tornen a omplir la plaça de la Font de Tarragona per exigir l'alliberament dels presos polítics https://t.co/p9xpqjpVyp pic.twitter.com/6t61R9ia0w — NacióDigital (@naciodigital) 3 de novembre de 2017

19:11 EN DIRECTE Tornen les concentracions en suport als presos polítics a davant dels ajuntaments https://t.co/sf0d8al385 pic.twitter.com/dLQVZ785iH — NacióDigital (@naciodigital) 3 de novembre de 2017

18:56 Foment del Treball recorrerà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per declarar il·legal la vaga general del 8 de novembre que ha convocat la Intersindical-CSC. La patronal també reclamarà mesures cautelars prèvies per paralitzar l'aturada.



18:46 La direcció estatal de Podem es reuneix d'urgència per estudiar el cessament de Fachin; informa Sara González.

18:34 ÚLTIMA HORA Foment presentarà una demanda al TSJC per declarar il·legal la vaga general de dimecres vinent. En un comunicat, la patronal detalla que també sol·licitarà mesures cautelars per paralitzar-la.

18:30 EN DIRECTE També tallada la l'N-240 a Montblanc en els dos sentits de la marxa. Cua monumental a la C-17 https://t.co/VbxjTbZPZB pic.twitter.com/VOKd1JUpLa — NacióDigital (@naciodigital) 3 de novembre de 2017

18:03 EN DIRECTE La C-17 i la C-25 continuen tallades a Gurb, a Osona https://t.co/p9Gjw2NqR7 pic.twitter.com/PR9RTIeL5T — NacióDigital (@naciodigital) 3 de novembre de 2017

17:57 Members @catalangov held in custody by Spanish legal authorities denounce ill-treatment while being taken to prison https://t.co/AG1xl3Hjv5 pic.twitter.com/wHy2MH2p5N — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 3 de novembre de 2017



Puigdemont es fa ressò de la notícia de NacióDigital que explica les denúncies de l'advocat dels consellers d'ERC sobre maltractaments en el transport cap a la presó.