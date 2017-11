L'excomissari José Manuel Villarejo, detingut per suborn i blanqueig de capitals

José Manuel Villarejo Foto: La Sexta

Se le imputan delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales. — Policía Nacional (@policia) 3 de novembre de 2017

La policia espanyola ha detingut el comissari jubilat José Manuel Villarejo per ordre de la Fiscalia Anticorrupció en el marc d'una investigació pels delictes de pertànyer a organització criminal, suborn i blanqueig de capitals. L'arrest l'ha dut a terme la Unitat d'Assumptes Interns en una investigació instruïda pel Jutjat número 6 de l'Audiència Nacional.Segons explica la Fiscalia en un comunicat, l'operació -batejada com a Tàndem- té per objectiu desmantellar una "organització criminal" que tenia per objectiu la "reintroducció a Espanya, i a altres països de la Unió Europea, de fons procedents d'activitats il·lícites vinculades a la corrupció internacional en els negocis".Per ara s'han detingut sis persones i s'estan fent una desena d'escorcolls a domicilis i seus d'empreses a les províncies de Madrid, Màlaga i València. Entre els detinguts, a més de Villarejo, hi hauria un altre comissaris del cos nacional de la Policia. Els dos haurien utilitzat els seus càrrecs per aconseguir rebre "elevades sumes de diners", així com "regals sumptuaris" a canvi de la prestació de serveis "especialitzats d'intel·ligència" i de facilitar l'entrada il·legal de ciutadans no comunitaris en territori espanyol.

Operació d'investigació Villarejo by naciodigital on Scribd

Villarejo és una persona que, per si sol, pràcticament engloba tot el que signifiquen les "clavegueres de l'Estat", el jugar al límit amb agents dobles i triples i on la frontera entre l'interès personal, el polític i el de l'estat és molt prima. L'operació Catalunya va posar aquest excomissari de la Policia Nacional espanyola adscrit a la direcció adjunta operativa "en serveis especials" sota el focus de l'actualitat.Els seus últims anys han estat marcats per la guerra de comissaris , l'enfrontament que manté, principalment, amb un altre alt comandament policial, Marcelino Martín-Blas, encarregat d'Afers Interns a la Policia Nacional espanyola i amb els alts càrrecs del CNI. Però també per les operacions policials contra l'independentisme que li haurien encarregat (com ara desplaçar-se a Catalunya per aixecar escàndols dels Pujol) i entorn els casos de corrupció que esquitxen el PP.Però Villarejo és conegut des d'abans de la Transició. Va començar la seva carrera policial a Sant Sebastià formant part del grup antiterrorista contra ETA entre 1972 i 1975 amb operacions que fregaven la il·legalitat, com queda recollit a l'extens reportatge sobre Villarejo del periodista Álvaro de Cózar.

