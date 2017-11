Jordi Ballart deixa de ser oficialment alcalde i regidor de Terrassa

Alfredo Vega ha presidit el ple d'aquest divendres i assumeix l'alcaldia accidental. Foto: Albert Prieto

El ple de Terrassa d'aquest divendres, corresponent al mes d'octubre, ha estat el primer que s'ha celebrat després de les vacances d'estiu, atès que les circumstàncies excepcionals del país van motivar la suspensió del ple de setembre. El d'octubre s'havia de celebrar la setmana passada però es va ajornar pels mateixos motius.

Ja s'ha oficialitzat: Jordi Ballart ha deixat de ser alcalde i regidor de Terrassa. El ple municipal d'aquest divendres ha comptat amb l'absència de qui era alcalde des de 2012. Alfredo Vega, primer tinent d'alcalde del govern confeccionat per Ballart, ha assumit l'alcaldia en funcions i ha presidit un ple de pur tràmit i marcat per l'empresonament de part del Govern de la Generalitat, inclòs el conseller egarenc Josep Rull.L'absència de Ballart al ple ha confirmat que no només dimiteix com a alcalde, sinó que també abandona l'acta de regidor, un extrem que no havia avançat en la seva compareixença dijous a la tarda. Alfredo Vega ha donat compte de la renúncia de Ballart al càrrec d'alcalde i de regidor. Properament, s'incorporarà un nou regidor socialista i el ple haurà d'escollir un nou alcalde, el que podria suposar la fi de gairebé quatre dècades de socialisme a Terrassa.Vega, des de la butaca reservada a la màxima autoritat municipal, ha definit el moment com "un parèntesi entre dues etapes" i ha fet una crida al diàleg entre les diferents formacions polítiques per "preservar els interessos generals de la ciutat". Ha demanat "afrontar aquesta etapa amb la màxima prudència i serenitat".El focus de més mirades durant el ple ha estat Meritxell Lluís. La regidora del PDECat és la parella del conseller Josep Rull, empresonat des d'aquest dijous per ordre de la jutge de l'Audiència Nacional. La regidora ha fet el cor fort per mantenir la serenitat durant el ple. En acabar, regidors del PDECat però també del PSC, Terrassa en Comú, ERC-MES i la CUP s'han fos en abraçades amb ella, així com diversos treballadors municipals i gent vinculada a diferents partits de la ciutat.Alfredo Vega, abans de començar el ple, ha lamentat en nom de l'Ajuntament de Terrassa l'empresonament dels consellers, i ha expressat el suport especialment al terrassenc Josep Rull, que durant molts anys va ser el líder de l'oposició convergent a la ciutat egarenca; també ha expressat públicament el suport a la seva parella, la regidora Meritxell Lluís. Igualment ha fet amb el conseller també egarenc Lluís Puig, que es troba a Bèlgica al costat del president Puigdemont.Després del trencament del pacte de govern entre el PSC i el PDECat i la posterior dimissió de l'alcalde, per primer cop s'ha vist la nova distribució del plenari. Noel Duque seu per primer cop a les butaques reservades als tinents d'alcalde, i Sàmper ha passat a la bancada amb la resta de regidors demòcrates, entre la resta de regidors socialistes i els de Ciutadans. Precisament, el ple ha començat sense Sàmper, que ha entrat al Saló de Sessions passats uns minuts. Ballart s'hauria assegut al costat dels convergents com a regidor ras, però la seva cadira ha quedat buida.Atès el context que envoltava la celebració del ple, els portaveus dels diferents grups municipals han acordat afrontar-lo per la via ràpida, sense intervencions dels regidors i passant directament a les votacions. Així, s'han votat els punts previstos a l'ordre del dia del ple ordinari i alguna proposta de resolució que generava consens. Altres propostes s'han acabat retirant de l'ordre del dia, entre les quals la presentada per alcaldia relativa a les ordenances fiscals de 2018, que encara no tindrien el suport d'una majoria del ple.Així, en poca estona s'ha acabat el ple. Un ple de tràmit i afrontat per obligació política. La normalitat en la vida política municipal fa setmanes que ha desaparegut, a causa dels moments complexos que viu Catalunya. Ara, el problema s'agreuja amb la dimissió de l'alcalde, la possible sortida d'un PSC que governa ara en funcions i en notable minoria, i importants projectes encara per culminar, com ara la municipalització de l'aigua o les ordenances fiscals i els pressupostos del 2018.

