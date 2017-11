L'atur registra l'augment més alt el mes d'octubre des del 2008

07:06 PORTADES Recull de portades dels diaris de paper catalans i espanyols amb Puigdemont com a gran protagonista.

22:17 Olot crida «No és democràcia, és dictadura!» en la concentració garrotxina. Vora 2.000 persones s'han aplegat davant l'Ajuntament per solidaritzar-se amb els empresonats i demanar-ne la llibertat. Informa Xavier Borràs.

22:15 Segona manifestació massiva en dos dies per la llibertat dels presos polítics a Terrassa. Mig miler de persones ha començat aquesta tarda la mobilització tallant els accessos a l'autopista i més de 5.000 han acabat concentrades davant l'Ajuntament. S'ha fet una crida a la vaga general i s'han recollit missatges que es faran arribar als familiars dels presos. Informa Albert Prieto.

22:14 Més de 5.000 persones tornen a omplir la plaça de la Font de Tarragona per exigir «llibertat». Els tarragonins demanen l'alliberament dels Jordis i dels membres del Govern que estan empresonats. L'actor Oriol Grau ha fet la lectura del manifest a les portes de l'Ajuntament. Ho explica Jonathan Oca.

22:09 La Porxada, un clam per exigir la llibertat dels consellers empresonats. Més de 4.000 persones es tornen a concentrar davant de l'Ajuntament de Granollers. El diputat de Junts pel Sí i regidor granollerí Chakir el Homrani ha llegit un manifest que demana la posada en llibertat d'unes persones que ha qualificat de "bona gent" i que són a la presó "per complir el mandat que els hi va donar el poble".

22:06 Els alcaldes del PDECat al Vallès Oriental rebutgen la detenció dels consellers. Una desena de batlles i regidors s'han concentrat a Les Franqueses del Vallès on han llegit un manifest que condemna els empresonaments i qualifica la decisió de la jutgessa Carmen Lamela com "injusta, incomprensible i injustificable". Els concentrats han tingut un especial record per Jordi Turull, de Parets del Vallès.

22:05 VÍDEOS L'impressionant silenci absolut del Palau Blaugrana a favor dels presos polítics. Protesta durant tot el primer quart del partit entre el Barça i l'Olympiacos.

20:41 El PDECat i PSC trenquen l'acord de govern a Sant Cugat. Des de l'Ajuntament han anomenat aquesta ruptura com una "suspensió de mutu acord". L'alcaldessa, Mercè Conesa, va signar el pacte amb els socialistes a principis d'any.

20:07 ÚLTIMA HORA L'Audiència Nacional ordena detenir el president Carles Puigdemont. L'euroordre demanada per la Fiscalia també afecta els consellers Comín, Serret, Puig i Ponsatí, que no han comparegut a l'Audiència Nacional.

19:56 La concentració a Terrassa d'aquest divendres a la tarda va més enllà d'un clam unànime de rebuig a l'empresonament de mig Govern i els líders sobiranistes. En una urna de l'1-O, centenars de persones dipositen missatges d'ànim que faran arribar als familiars dels empresonats. Ho explica Albert Prieto. A Terrassa, dipositen en una urna de l'1-O missatges de suport que faran arribar als familiars dels empresonats https://t.co/GfUtrF6EBv pic.twitter.com/aHYBrww77P — NacióDigital (@naciodigital) 3 de novembre de 2017

19:46 FOTOS i VÍDEOS Noves concentracions massives als ajuntaments contra l'empresonament del Govern.

19:34 El Berguedà torna a mostrar escalf als presos polítics en un clam per la democràcia. Crits de "llibertat" i el cant dels Segadors tanquen la concentració d'aquest divendres a la tarda a la plaça de Sant Pere. Informa Aida Morales.

19:34 Nova concentració massiva a la plaça de Major de Vic. En acabar, assemblea per decidir noves accions de protesta https://t.co/7NUSjFhijp pic.twitter.com/ifoBDxx6xE — NacióDigital (@naciodigital) 3 de novembre de 2017

19:31 Milers de persones, amb cassoles i xiulets, també es concentren un dia més a la plaça Sant Roc de Sabadell Milers de persones, amb cassoles i xiulets, també es concentren un dia més a la plaça Sant Roc de Sabadellhttps://t.co/p9xpqjpVyp pic.twitter.com/k1yl34c7ri — NacióDigital (@naciodigital) 3 de novembre de 2017

19:31 VÍDEO Guardiola dona suport als presos polítics: «Em fa por que hàgim retrocedit tant en l'estat de dret» https://t.co/WwYUnH1ihv pic.twitter.com/ImdVXEyXU4 — NacióDigital (@naciodigital) 3 de novembre de 2017

19:27 Milers de persones s'apleguen davant l'Ajuntament de Terrassa per tornar a reclamar llibertat per als presos polítics i independència Milers de persones davant l'Ajuntament de Terrassa tornen a reclamar llibertat per als presos polítics https://t.co/p9xpqjpVyp pic.twitter.com/yQJgvB8Eho — NacióDigital (@naciodigital) 3 de novembre de 2017

19:18 Milers de persones tornen a omplir la plaça de la Font de Tarragona per exigir l'alliberament dels presos polítics Milers de persones tornen a omplir la plaça de la Font de Tarragona per exigir l'alliberament dels presos polítics https://t.co/p9xpqjpVyp pic.twitter.com/6t61R9ia0w — NacióDigital (@naciodigital) 3 de novembre de 2017

19:11 EN DIRECTE Tornen les concentracions en suport als presos polítics a davant dels ajuntaments https://t.co/sf0d8al385 pic.twitter.com/dLQVZ785iH — NacióDigital (@naciodigital) 3 de novembre de 2017

18:56 Foment del Treball recorrerà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per declarar il·legal la vaga general del 8 de novembre que ha convocat la Intersindical-CSC. La patronal també reclamarà mesures cautelars prèvies per paralitzar l'aturada.



18:46 La direcció estatal de Podem es reuneix d'urgència per estudiar el cessament de Fachin; informa Sara González.

18:34 ÚLTIMA HORA Foment presentarà una demanda al TSJC per declarar il·legal la vaga general de dimecres vinent. En un comunicat, la patronal detalla que també sol·licitarà mesures cautelars per paralitzar-la.

18:30 EN DIRECTE També tallada la l'N-240 a Montblanc en els dos sentits de la marxa. Cua monumental a la C-17 https://t.co/VbxjTbZPZB pic.twitter.com/VOKd1JUpLa — NacióDigital (@naciodigital) 3 de novembre de 2017

18:03 EN DIRECTE La C-17 i la C-25 continuen tallades a Gurb, a Osona https://t.co/p9Gjw2NqR7 pic.twitter.com/PR9RTIeL5T — NacióDigital (@naciodigital) 3 de novembre de 2017

17:57 Members @catalangov held in custody by Spanish legal authorities denounce ill-treatment while being taken to prison https://t.co/AG1xl3Hjv5 pic.twitter.com/wHy2MH2p5N — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 3 de novembre de 2017



Puigdemont es fa ressò de la notícia de NacióDigital que explica les denúncies de l'advocat dels consellers d'ERC sobre maltractaments en el transport cap a la presó.

17:53 Canvi de data de la gran manifestació per la llibertat dels presos polítics. L'ANC i Òmnium Cultural convoquen la ciutadania el dissabte 11 de novembre, un dia abans del que estava previst inicialment. Les entitats sobiranistes també han anunciat que donen suport a la vaga general convocada per dimecres vinent.

17:42 El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, serà entrevistat aquest divendres a les 19.30 a la televisió pública belga. És la primera vegada que respondrà preguntes en un mitjà des de la seva arribada a Brussel·les.

17:28 Un centenar de persones tallen la C-16 a Berga, esperant l'arribada de la marxa lenta que s'està realitzant des de Sant Fruitós del Bages, i que pretén arribar fins a Bagà. Els manifestants han tallat els dos carrils de la via en sentit nord.

16:55 EN DIRECTE En breu es tallarà la C-17 i la C-25 a Gurb, a Osona https://t.co/IXGVCrwhVy pic.twitter.com/tUvLgO4JCT — NacióDigital (@naciodigital) 3 de novembre de 2017

16:25 Els talls a trens i carreteres es repeteixen en suport als presos polítics.



- Tall a les vies del tren a l'estació de Girona

- Tall a la N-II a Premià de Mar i el Masnou

- Marxa lenta a la C-16 des de Navàs a Berga

- Marxa lenta a la N-260 des de Ribes de Freser (16.20) i a les C-17 des de Manlleu (17.00)

- Tall a la C-17 i a la C-25 a Gurb a les 17.00

- A Terrassa a les 17:30 el CDR iniciarà una manifestació a l'Hotel Don Cándido fins al centre. Pot afectar els accessos i sortides de la C-58/C-16 (Terrassa centre)