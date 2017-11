Un satèl·lit xinès caurà sobre la Terra en els propers mesos

16:28 Charles Michel demana silenci als ministres belgues sobre la situació a Catalunya per protegir l'estabilitat del seu govern de coalició. El primer ministre ha traslladat el missatge a l'executiu "per implorar-los que no facin comentaris" sobre la qüestió catalana i que comuniquin la consigna a la resta de ministres, segons indica una font oficial citada pel diari belga Le Soir.

16:27 Els advocats dels consellers no concreten un termini per a la resolució de les interlocutòries que ha d'escriure la jutge Carmen Lamela. A Madrid hi són Isaac Meler i Joan Serra Carné.

16:25 Els advocats de Junqueras i els consellers que són a l'Audiència Nacional han anat a buscar menjar. Porten entrepans i refrescos per als dirigents sobiranistes. Ho explica Joan Serra Carné des de Madrid.

16:04 Fonts de l'Audiència Nacional apunten la possibilitat que es demori la decisió de la jutge Carmen Lamela sobre els consellers del Govern que han declarat aquest matí. La Fiscalia ha demanat presó incondicional per a tots els membre de l'executiu excepte per a Santi Vila, per qui ha demanat presó sota fiança de 50.000 euros.

15:35 CCOO qüestiona que les eleccions del 21-D resolguin la situació política catalana i reitera el seu rebuig a la DUI i al 155: "La sortida real es troba en la política i la negociació".

15:33 ÚLTIMA HORA La Fiscalia reclama una euroordre per detenir Puigdemont a Bèlgica. L'ordre internacional de detenció també afecta els consellers Comín, Serret, Puig i Ponsatí que no han viatjat a Madrid per declarar a l'Audiència Nacional. Informen Oriol March, Joan Serra Carné i Isaac Meler.

15:33 El PIB espanyol pot caure fins a 2,5 punts si persisteix el conflicte amb Catalunya. El Banc d'Espanya adverteix que el creixement previst entre el 2017 i el 2019 podria reduir-se en un 60%.

15:33 L'advocat Andreu van den Eynde detalla que els membres del Govern són als passadissos de l'Audiència Nacional esperant la decisió de la jutge.

15:29 Ballesteros no vol que ningú vagi a la presó però diu que «s'ha de respectar la justícia». L'alcalde de Tarragona lamenta les errades que s'han comès i espera que abans i després del 21 de desembre s'obri un període de reflexió sobre el futur de Catalunya. Informa Jonathan Oca.

15:27 Regidors de Dublín impulsen que la ciutat reconegui «la nova República» fent onejar la senyera. La proposta dels socialistes People Before Profit de penjar la bandera durant un mes ha superat per set vots a cinc el debat en comissió i el plenari la votarà ara el 4 de desembre.

15:21 El PDECat farà primàries per triar candidat encara que hi hagi llista unitària. La coordinadora general de la formació, Marta Pascal, obre la porta a concórrer amb una fórmula conjunta. Santi Vila és l'únic dirigent que ha fet el pas per presentar-se, però hi ha més noms sobre la taula com els de Josep Rull, Mercè Conesa i Neus Munté. Informa Oriol March.

15:12 «Crisi històrica»: la premsa internacional es fa ressò de l'escalada del conflicte entre Catalunya i l'Estat. Els diaris destaquen que Puigdemont és a Brussel·les per "promoure la causa catalana" i que està "sota amenaça de recerca europea".

15:04 L'Ajuntament de Barcelona calcula en 8.300 euros el cost extraordinari de netejar l'avinguda Diagonal de la cera de les espelmes de la concentració que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium van convocar el 17 d'octubre en rebuig a l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. El consistori ha demanat a les entitats que es "corresponsabilitzin" del cost, segons ha dit al ple la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz.

14:56 CRÒNICA Plaça Villa de París, zona zero de l'independentisme. Diputats i dirigents sobiranistes fan costat als consellers del Govern i els representants del Parlament a l'Audiència Nacional i el Tribunal Suprem. La jutge Carmen Lamela conclou la vista a les dues del migdia, i guanya força la possibilitat que dicti presó preventiva per a Junqueras i els companys d'executiu. Repassen aquest intens matí Joan Serra Carné i Isaac Meler des de Madrid.

15:02 Acaba el registre de la Guàrdia Civil a la comissaria dels Mossos a Lleida. Els agents haurien recollit la informació i les comunicacions de l'operatiu de l'1-O de la regió del Pirineu.

14:40 El delegat del Govern a Tarragona, Òscar Peris, no reconeix el seu cessament: «M'hi va posar el govern del meu país». El vallenc, però, abandonarà el seu despatx de la delegació del Govern a Tarragona aquest dijous. Assegura que no ha rebut cap notificació personal ni tampoc ha tingut cap tipus de contacte amb representants de la subdelegació del govern espanyol. Informa Jonathan Oca.

14:38 Ada Colau retreu a ERC que va convèncer Carles Puigdemont de no convocar eleccions catalanes, assegura al ple en resposta a una pregunta del líder republicà a l'Ajuntament, Alfred Bosch. "És el seu partit que, juntament amb CiU, va portar Catalunya a la DUI fent creure que estava tot absolutament previst, i miri com estem ara", ha afirmat.

14:33 Els guàrdies civils desplaçats a Catalunya estudien denunciar a Europa la seva «situació humiliant». Les vuit associacions del cos demanen una reunió urgent amb el director general, José Manuel Holgado.

14:15 La Garrotxa es concentrarà a Besalú per donar suport als encausats. Es farà a les 19h a la plaça de Sant Pere, davant el Monestir. El fet que Lluís Guinó, batlle de la vila, sigui a més vicepresident del Parlament de Catalunya, ha estat fonamental en la decisió.

14:08 L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau afirma en el ple municipal que Carles Puigdemont "ostenta la legitimitat de les institucions catalanes fins que hi hagi eleccions i es recuperi l'autogovern", però admet que no li queda clar si Puigdemont és el president de la República.

14:06 L'Ajuntament de Barcelona refusa la proposta del PP per expressar el rebuig a la DUI. La proposició ha comptat amb el suport, a més dels populars, de C's i el PSC, i el vot en contra de BComú, PDECat, ERC, CUP i el regidor no adscrit. Barcelona en Comú, que ve rebutjant la declaració unilateral d'independència, ha argumentat que no podia votar al costat del PP.

14:04 La jutge Carmen Lamela es posa a redactar la interlocutòria i no posa hora a la decisió definitiva. Els consellers del Govern tenen la indicació de no moure's de l'Audiència Nacional fins a conèixer la decisió. Informa Joan Serra Carné des de Madrid.

14:03 ÚLTIMA HORA Acaba la vista a l'Audiència Nacional. Informa Joan Serra Carné des de Madrid.

13:55 Prop de 2.000 empreses traslladen la seu social fora de Catalunya durant el mes d'octubre, segons el Col·legi de Registradors. El dimarts 31, van ser 99, davant les 62 del dia anterior i les 140 del divendres, dia de la declaració d'independència. Per contra, 78 companyies han portat el domicili social a Catalunya durant l'octubre.

13:42 L'advocat belga de Puigdemont: «No em refio ni un pèl de la justícia espanyola». Paul Bekaert assegura, en declaracions a Reuters, que cal "agafar distància" davant de la judicialització del procés.

13:42 L'Ajuntament de Barcelona rebutja una proposta del PSC que considerava les eleccions del 21-D com "una oportunitat" per obrir una nova etapa amb un escenari "d'entesa". Hi han donat suport, a més dels socialistes, C's i el PP; mentre que els socis de govern del PSC, BComú, s'ha abstingut, i han votat en contra el PDECat, ERC, la CUP i el regidor no adscrit.



13:36 Convoquen una concentració a Sants per rebre els polítics que han declarat a Madrid. "No estan sols, i no els deixarem sols": ANC i Òmnium els mostraran el seu suport aquest dijous a les 16h de la tarda a l'estació barcelonina.

13:30 L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, aposta per una llista unitària de totes les forces independentistes pel 21-D. Paral·lelament, gairebé un centenar de persones es concentren en silenci a la plaça Major de Vic per donar suport al govern de la Generalitat i la mesa del Parlament. Informa Carles Fiter.

13:24 L'advocat de Puigdemont a Bèlgica diu que «col·laborarà» amb les autoritats belgues i espanyoles. Paul Bekaert assegura, en declaracions a Reuters, que cal "agafar distància" davant de la judicialització del procés.

13:18 ÚLTIMA HORA L'Ajuntament de Barcelona reconeix el Govern de Puigdemont com a «legítim». El ple, però també rebutja reconèixer la declaració de la República catalana. Ho explica Jordi Bes.

13:17 Es perfila la possibilitat que la jutge resolgui la petició de la Fiscalia sobre l'empresonament dels membres del Govern a l'entorn de les cinc de la tarda. Informa Joan Serra Carné des de Madrid.

13:08 Joan Tardà: «La resposta a un possible empresonament ha de ser guanyar el 21-D». El dirigent d'ERC veu "indignant" que els catalans visquin un procés de judicialització de la política com aquest. Informa Joan Serra Carné des de Madrid.

12:41 La Fiscalia demana una fiança per a Santi Vila de 50.000 euros. Informa Isaac Meler des de Madrid.

12:38 La Guàrdia Civil torna a entrar a la comissaria de Mossos de Lleida. L'institut armat busca les comunicacions que es van fer el dia 1-O a la regió policial del Pirineu.

12:34 L'advocat dels membres del PDECat a la mesa sosté que l'exili de Puigdemont perjudica els investigats. Xavier Melero, que va defensar Mas en el judici al 9-N, considera que el president hauria d'haver anat a l'Audiència Nacional.

12:31 L'ANC i Òmnium: «No pararem fins que el nostre Govern legítim sigui restituït». En un manifest llegit aquest dijous als centres de treball, les entitats demanen la llibertat de Sànchez i Cuixart i criden a demostrar el 21-D que la majoria catalana no accepta el 155. Informa Jordi Bes.

12:25 La reclamació del consistori de la capital catalana s'inclou en una proposta que ha presentat BComú, i que ha prosperat també amb el suport del PDECat, ERC, el PSC, la CUP i el regidor no adscrit, i el vot en contra del PP i C's. Aquests dos partits remarquen que s'han presentat unes 150 denúncies per la politització de les aules.

12:25 L'Ajuntament de Barcelona exigeix "una rectificació pública" al PP i C's per "les sospites infonamentades sobre la qualitat del sistema educatiu a Catalunya", davant les intervencions dels dos partits defensant que hi ha adoctrinament a les escoles.

12:17 ÚLTIMA HORA La Fiscalia demana presó sense fiança per a tots els consellers excepte Santi Vila.

12:14 Joan Tardà conversa amb NacióDigital. En una breu entrevista a les portes de l'Audiència Nacional, el dirigent d'ERC insta el sobiranisme a guanyar les eleccions del 21-D i qualifica de "trist" el dia de declaracions en seu judicial dels representants del Govern i el Parlament. Informa Joan Serra Carné des de Madrid.

12:14 Es reprèn el ple de l'Ajuntament de Barcelona després de la concentració a la plaça de Sant Jaume. Informa Jordi Bes.