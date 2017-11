El PIB espanyol pot caure fins a 2,5 punts si persisteix el conflicte amb Catalunya

18:25 Àngel Ros, sobre l'empresonament del Govern: «Cal respectar la justícia, però avui és un dia trist». L'alcalde de Lleida ho ha dit durant l'homenatge a les víctimes del Liceu Escolar. Informa Àlvar Llobet.

18:16 VÍDEO L'emocionant discurs entre llàgrimes de Marta Rovira: «Fins al final». La secretària general d'ERC assegura que l'independentisme no es rendirà i continuarà lluitant.

18:12 ÚLTIMA HORA El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, farà aquesta tarda una declaració institucional des de Brussel·les per valorar l'empresonament del Govern i l'ordre de detenció.

18:09 L'alcalde de Terrasa dimiteix i trenca el carnet del PSC. Jordi Ballart compleix amb el que va dir i anuncia que deixa el seu partit de tota la vida. L'anunci, que havia programat amb anterioritat, ha coincidit amb l'empresonament del Govern. Informa Albert Prieto.

17:54 «Dia negre per Catalunya»: Ada Colau condemna l'empresonament del Govern. L’alcaldessa de Barcelona apunta que “cal front comú per aconseguir llibertat presos polítics”.

17:51 Marta Rovira, emocionada, manifesta que Espanya és un "estat fallit" com a democràcia i avisa que els independentistes "no es rendiran".

17:50 La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, indignada per la resolució de presó al govern català. "El conflicte s'hauria de resoldre democràticament i no empresonant els polítics de l'oposició".

17:41 Ada Colau reacciona a l'empresonament del Govern i reclama un front comú per l'alliberament dels presos polítics. Dia negre per Catalunya. El govern escollit democràticament a les urnes, a la presó. Cal front comú per aconseguir llibertat presos polítics — Ada Colau (@AdaColau) November 2, 2017

17:38 ÚLTIMA HORA L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es dona de baixa del PSC i deixa l'alcaldia.

17:34 ÚLTIMA HORA La jutge Lamela encara no ha resolt la petició de detenció de Puigdemont i els consellers exiliats. La Fiscalia demana una ordre europea de detenció per al president i els consellers a l'exili.

17:29 Joan Serra Carné i Isaac Meler donen més detalls de la interlocutòria de la jutge des de Madrid. Lamela detalla així el paper del Govern per aconseguir la independència: "Adquireix especial importància el paper que tots els querellats van protagonitzar des dels seus càrrecs públics, sense els quals el procés independentista no hauria pogut impulsar-se".

17:24 La jutge ha detallat una interlocutòria per a Junqueras i els consellers del Govern i una altra per a l'exconseller Santi Vila, que anirà a la presó preventivament però en podrà sortir si abona una fiança de 50.000 euros. Des de Madrid, informen Joan Serra Carné i Isaac Meler.

17:24 Pablo Iglesias demana llibertat per als "presos polítics" catalans i assegura sentir "vergonya" pel fet que s'empresonin "opositors".

17:17 La jutge Carmen Lamela fa seus en la interlocutòria els arguments plantejats per la Fiscalia en la querella. "Els investigats van ordir una estratègia de tot el moviment secessionista, perfectament organitzada i amb repartiment de papers". Informen Joan Serra Carné i Isaac Meler des de Madrid.

17:16 Totes les concentracions per rebutjar l'empresonament del Govern. Les entitats sobiranistes han fet una crida immediata a la ciutadania per sortir al carrer després que l'Audiència Nacional ha dictat presó provisional per a Junqueras i set consellers del Govern.

16:52 Anna Simó i Joan Josep Nuet ja són a casa. Acaben d'arribar des de Madrid i han estat rebuts per centenars de persones a l'estació de Sants de Barcelona. "Llibertat, presos polítics" i "No esteu sols", criden els presents.

16:50 VÍDEO «No esteu sols» i «llibertat»: els membres sobiranistes de la mesa arriben a Barcelona. Unes dues-centes persones es concentren a l'estació de Sants per rebre els parlamentaris que han declarat aquest matí al Tribunal Suprem.

16:28 Charles Michel demana silenci als ministres belgues sobre la situació a Catalunya per protegir l'estabilitat del seu govern de coalició. El primer ministre ha traslladat el missatge a l'executiu "per implorar-los que no facin comentaris" sobre la qüestió catalana i que comuniquin la consigna a la resta de ministres, segons indica una font oficial citada pel diari belga Le Soir.

16:27 Els advocats dels consellers no concreten un termini per a la resolució de les interlocutòries que ha d'escriure la jutge Carmen Lamela. A Madrid hi són Isaac Meler i Joan Serra Carné.

16:25 Els advocats de Junqueras i els consellers que són a l'Audiència Nacional han anat a buscar menjar. Porten entrepans i refrescos per als dirigents sobiranistes. Ho explica Joan Serra Carné des de Madrid.

16:04 Fonts de l'Audiència Nacional apunten la possibilitat que es demori la decisió de la jutge Carmen Lamela sobre els consellers del Govern que han declarat aquest matí. La Fiscalia ha demanat presó incondicional per a tots els membre de l'executiu excepte per a Santi Vila, per qui ha demanat presó sota fiança de 50.000 euros.

15:35 CCOO qüestiona que les eleccions del 21-D resolguin la situació política catalana i reitera el seu rebuig a la DUI i al 155: "La sortida real es troba en la política i la negociació".

15:33 ÚLTIMA HORA La Fiscalia reclama una euroordre per detenir Puigdemont a Bèlgica. L'ordre internacional de detenció també afecta els consellers Comín, Serret, Puig i Ponsatí que no han viatjat a Madrid per declarar a l'Audiència Nacional. Informen Oriol March, Joan Serra Carné i Isaac Meler.

15:33 El PIB espanyol pot caure fins a 2,5 punts si persisteix el conflicte amb Catalunya. El Banc d'Espanya adverteix que el creixement previst entre el 2017 i el 2019 podria reduir-se en un 60%.

15:33 L'advocat Andreu van den Eynde detalla que els membres del Govern són als passadissos de l'Audiència Nacional esperant la decisió de la jutge.

15:29 Ballesteros no vol que ningú vagi a la presó però diu que «s'ha de respectar la justícia». L'alcalde de Tarragona lamenta les errades que s'han comès i espera que abans i després del 21 de desembre s'obri un període de reflexió sobre el futur de Catalunya. Informa Jonathan Oca.

15:27 Regidors de Dublín impulsen que la ciutat reconegui «la nova República» fent onejar la senyera. La proposta dels socialistes People Before Profit de penjar la bandera durant un mes ha superat per set vots a cinc el debat en comissió i el plenari la votarà ara el 4 de desembre.

15:21 El PDECat farà primàries per triar candidat encara que hi hagi llista unitària. La coordinadora general de la formació, Marta Pascal, obre la porta a concórrer amb una fórmula conjunta. Santi Vila és l'únic dirigent que ha fet el pas per presentar-se, però hi ha més noms sobre la taula com els de Josep Rull, Mercè Conesa i Neus Munté. Informa Oriol March.

15:12 «Crisi històrica»: la premsa internacional es fa ressò de l'escalada del conflicte entre Catalunya i l'Estat. Els diaris destaquen que Puigdemont és a Brussel·les per "promoure la causa catalana" i que està "sota amenaça de recerca europea".

15:04 L'Ajuntament de Barcelona calcula en 8.300 euros el cost extraordinari de netejar l'avinguda Diagonal de la cera de les espelmes de la concentració que l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium van convocar el 17 d'octubre en rebuig a l'empresonament de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. El consistori ha demanat a les entitats que es "corresponsabilitzin" del cost, segons ha dit al ple la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz.