Moody's veu «negatiu» per al crèdit espanyol i català la declaració d'independència i la suspensió de l'autogovern

18:44 Bèlgica ha de rebutjar l'extradició si "no hi ha garanties pels drets fonamentals" de Puigdemont. L’advocat penalista belga Denis Bosquet diu que a Espanya "hi ha un clima" que fa pensar "en un esperit de revenja i no de justícia".

18:39 A la concentració del Parlament els manifestants, convocats per l'ANC i Òmnium Cultural, demanen "llibertat" pels presos polítics i es queixen que "no hi ha justícia". A la concentració del Parlament els manifestants exigeixen "llibertat" pels presos polítics https://t.co/p9xpqjpVyp pic.twitter.com/qGe1s2pYdb — NacióDigital (@naciodigital) 2 de novembre de 2017

18:36 Agustí Alcoberro assegura que en les mobilitzacions que vinguin no hi haurà violència. "Som un poble pacífic", reivindica. Ho explica Jordi Bes.

18:35 Agustí Alcoberro apel·la a una manifestació el 12-N amb un nivell de mobilització "similar" a la Diada. Considera que l'empresonament del Govern és "resposta directa" a la roda de premsa de Puigdemont i alguns consellers des de Brussel·les, la qual creu que ha servit per internacionalitzar el procés.

18:33 Des de la concentració que s'ha convocat al Parlament a les 19h, el portaveu de l'ANC, Agustí Alcoberro, afirma que l'empresonament del Govern és "un atemptat", i posa "tot el país en una situació de dol nacional". Promet que es mantindrà la mobilització "cívica, pacífica i democràtica" fins que no hi hagi "presos polítics" i el reconeixement de la nació catalana "com a entitat política". Informa Jordi Bes.

18:31 ÚLTIMA HORA Puigdemont reaccionarà des de Brussel·les a l'empresonament dels consellers. El president de la Generalitat és a la capital belga acompanyat de Toni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret. Informa Oriol March.

18:22 Convoquen una concentració per donar suport a Carles Mundó a la plaça de l’Amistat de Gurb a les 20.30h.

18:25 Àngel Ros, sobre l'empresonament del Govern: «Cal respectar la justícia, però avui és un dia trist». L'alcalde de Lleida ho ha dit durant l'homenatge a les víctimes del Liceu Escolar. Informa Àlvar Llobet.

18:16 VÍDEO L'emocionant discurs entre llàgrimes de Marta Rovira: «Fins al final». La secretària general d'ERC assegura que l'independentisme no es rendirà i continuarà lluitant.

18:12 ÚLTIMA HORA El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, farà aquesta tarda una declaració institucional des de Brussel·les per valorar l'empresonament del Govern i l'ordre de detenció.

18:09 L'alcalde de Terrasa dimiteix i trenca el carnet del PSC. Jordi Ballart compleix amb el que va dir i anuncia que deixa el seu partit de tota la vida. L'anunci, que havia programat amb anterioritat, ha coincidit amb l'empresonament del Govern. Informa Albert Prieto.

17:54 «Dia negre per Catalunya»: Ada Colau condemna l'empresonament del Govern. L’alcaldessa de Barcelona apunta que “cal front comú per aconseguir llibertat presos polítics”.

17:51 Marta Rovira, emocionada, manifesta que Espanya és un "estat fallit" com a democràcia i avisa que els independentistes "no es rendiran".

17:50 La primera ministra escocesa, Nicola Sturgeon, indignada per la resolució de presó al govern català. "El conflicte s'hauria de resoldre democràticament i no empresonant els polítics de l'oposició".

The disagreement about Catalonia’s future is political. It should be resolved democratically - not by the jailing of political opponents. https://t.co/95fHp94Sps — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 2 de novembre de 2017

17:41 Ada Colau reacciona a l'empresonament del Govern i reclama un front comú per l'alliberament dels presos polítics. Dia negre per Catalunya. El govern escollit democràticament a les urnes, a la presó. Cal front comú per aconseguir llibertat presos polítics — Ada Colau (@AdaColau) November 2, 2017

17:38 ÚLTIMA HORA L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, es dona de baixa del PSC i deixa l'alcaldia.

17:34 ÚLTIMA HORA La jutge Lamela encara no ha resolt la petició de detenció de Puigdemont i els consellers exiliats. La Fiscalia demana una ordre europea de detenció per al president i els consellers a l'exili.

17:29 Joan Serra Carné i Isaac Meler donen més detalls de la interlocutòria de la jutge des de Madrid. Lamela detalla així el paper del Govern per aconseguir la independència: "Adquireix especial importància el paper que tots els querellats van protagonitzar des dels seus càrrecs públics, sense els quals el procés independentista no hauria pogut impulsar-se".

17:24 La jutge ha detallat una interlocutòria per a Junqueras i els consellers del Govern i una altra per a l'exconseller Santi Vila, que anirà a la presó preventivament però en podrà sortir si abona una fiança de 50.000 euros. Des de Madrid, informen Joan Serra Carné i Isaac Meler.

17:24 Pablo Iglesias demana llibertat per als "presos polítics" catalans i assegura sentir "vergonya" pel fet que s'empresonin "opositors".

Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores. No queremos la independencia de Cataluña pero hoy decimos: libertad presos políticos pic.twitter.com/lkZpFQpgv6 — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 2 de novembre de 2017

17:17 La jutge Carmen Lamela fa seus en la interlocutòria els arguments plantejats per la Fiscalia en la querella. "Els investigats van ordir una estratègia de tot el moviment secessionista, perfectament organitzada i amb repartiment de papers". Informen Joan Serra Carné i Isaac Meler des de Madrid.

17:16 Totes les concentracions per rebutjar l'empresonament del Govern. Les entitats sobiranistes han fet una crida immediata a la ciutadania per sortir al carrer després que l'Audiència Nacional ha dictat presó provisional per a Junqueras i set consellers del Govern.

16:52 Anna Simó i Joan Josep Nuet ja són a casa. Acaben d'arribar des de Madrid i han estat rebuts per centenars de persones a l'estació de Sants de Barcelona. "Llibertat, presos polítics" i "No esteu sols", criden els presents.

16:50 VÍDEO «No esteu sols» i «llibertat»: els membres sobiranistes de la mesa arriben a Barcelona. Unes dues-centes persones es concentren a l'estació de Sants per rebre els parlamentaris que han declarat aquest matí al Tribunal Suprem.

16:28 Charles Michel demana silenci als ministres belgues sobre la situació a Catalunya per protegir l'estabilitat del seu govern de coalició. El primer ministre ha traslladat el missatge a l'executiu "per implorar-los que no facin comentaris" sobre la qüestió catalana i que comuniquin la consigna a la resta de ministres, segons indica una font oficial citada pel diari belga Le Soir.

16:27 Els advocats dels consellers no concreten un termini per a la resolució de les interlocutòries que ha d'escriure la jutge Carmen Lamela. A Madrid hi són Isaac Meler i Joan Serra Carné.