Dos ferits en un xoc frontal entre dos vehicles a la C-16, a Cercs

13:31 ÚLTIMA HORA El vicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i els consellers que són a Catalunya aniran a declarar demà a l'Audiència Nacional. Els consellers Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn i Raül Romeva han confirmat que han rebut la citació per ser dijous a Madrid.

Aquest és l’edifici de Tielt, prop de la ciutat flamenca de Gant, on té l’oficina l’advocat belga de Puigdemont, Paul Bekaert. Una portaveu del lletrat assegura que el president no ha vingut aquest matí a reunir-se amb ell. Informa des de Tielt Oriol March.

12:33 L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú i presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, ha cridat a configurar una llista unitària de l'independentisme per a les eleccions autonòmiques del 21 de desembre. Amb una piulada, assegura que el 21-D es votarà contra l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, per la qual cosa "en aquest context només la candidatura unitària té sentit".

ANÀLISI Catalunya ha d'entrar a l'OTAN? I a la UE? Cinc preguntes ocultes del procés al CEO. El baròmetre evidencia que l'Aliança Atlàntica genera divisió, mentre que la Unió Europea desperta més simpaties. Per Roger Tugas.

11:29 La portaveu de Catalunya en Comú, Elisenda Alamany, afirma que comparteixen la denúncia del Govern pel que fa a "l'actuació repressiva" del govern espanyol, però no la "improvisació" amb la qual actua l'executiu català. "Crec que aquestes anades i vingudes que està protagonitzant Puigdemont resulten incomprensibles crec que gairebé per a tothom", defensa Alamany en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.

11:17 La prima de risc espanyola deixa enrere Catalunya i cau a mínims des de principis de setembre. S'ha relaxat fins als 108,50 punts bàsics, gairebé 30 menys que el darrer màxim del 4 d'octubre.

10:19 La Fiscalia demanarà presó per Carles Puigdemont, Carme Forcadell i el Govern excepte Santi Vila, segons avança El Confidencial. L'exconseller Vila va dimitir abans que es votés la declaració d'independència en el Parlament.

10:11 ÚLTIMA HORA Puigdemont s'inclina per no anar a declarar dijous davant l'Audiència Nacional. El president de la Generalitat segueix a Brussel·les, des d'on va assenyalar que no tornaria a Catalunya si no tenia garantit un "judici just”. Informa Oriol March.

09:43 Així seguia la Guàrdia Civil membres del Govern: detalls del sumari de la causa contra l’1-O. A través de seguiments personals amb lectures subjectives i escoltes telefòniques, els agents van teixir una xarxa per desmantellar l'organització del referèndum. Ho explica Sara González.

08:55 Detinguts per criticar la brutalitat policial de l'1-O a la xarxa. Dos joves de Lleida van ser arrestats acusats d'un suposat delicte d'"incitació a l'odi" per criticar a Facebook la violència policial durant la jornada del referèndum.

08:02 Puigdemont segueix a Brussel·les i sospesa com respondre a l'Audiència Nacional. El president de la Generalitat espera a la capital belga, des d'on va assenyalar que no tornaria a Catalunya si no tenia garantit un "judici just". Informa Oriol March.

08:01 VÍDEO Ultres increpen els consellers en la seva arribada a Barcelona. Puig, Bassa i Forn han arribat aquesta matinada a l'Aeroport del Prat de Barcelona on desenes d'ultres amb banderes espanyoles els han insultat i han cridat "viva España”.

23:42 L'advocat de Puigdemont assegura que lluitaran contra qualsevol extradició. El lletrat recorda que no cal haver demanat asil per intentar frenar una possible petició per extradir algú a Espanya.

22:58 Josep Rull anuncia que ha rebut "a les 22.44" la citació per anar a declarar davant l'Audiència Nacional dijous a les 9h. "Estat de dret...", lamenta el conseller. Ara mateix, a les 22:44, han vingut a casa a notificar-me la citació davant l'Audiencia Nacional per a dijous 2 a les 9:00. Estat de Dret... — Josep Rull i Andreu (@joseprull) October 31, 2017

22:19 El govern espanyol cessa el secretari general de Vicepresidència, Lluís Juncà. El també secretari general d'Economia i Hisenda havia estat nomenat la setmana passada en substitució de Josep Maria Jové.

21:54 Part del Govern a l'exili deixa Brussel·les i torna a Catalunya. Almenys Puig, Bassa i Forn volen cap a Barcelona, i altres consellers que aquests dies han estat a la capital belga també haurien marxat. Informa Oriol March des de Brussel·les.

21:37 El govern espanyol troba «insòlit» que Puigdemont l'emplaci a respectar els resultats del 21-D. El delegat de l'executiu a Catalunya diu que el més rellevant de les declaracions del president a Brussel·les és que reconeix una elecció autonòmica i confia que es presenti davant el jutge. Informa Pep Martí.

21:32 VÍDEO Un alcalde independentista deixa en evidència un periodista d'Intereconomia. El batlle de Castellserà, Marcel Pujol, respon amb elegància totes les preguntes incisives i provocatives del reporter.

20:36 Milers de persones es concentren «per la dignitat» a la plaça de Vic. L'ANC i Òmnium d'Osona destinaran el 100% de l'import dels tiquets de la botifarrada a la caixa de solidaritat. Ho explica Carles Fiter.

20:31 Carles Puigdemont és a l'aeroport de Brussel·les, segons La Sexta.

19:25 Els vaixells de la policia espanyola allarguen de nou l'estada a Catalunya. L’Associació Espanyola de Guàrdies Civils demanava fa dues setmanes un "relleu urgent" dels agents.

19:17 El president de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, critica les formes que ha fet servir l'Audiència Nacional per citar el president Carles Puigdemont i tots els consellers. "Via mitjans de comunicació, a les set de la tarda i en vigília de festa", opina Buch, que titlla l'acció d'"indefensió jurídica flagrant". La citació per dijous al @govern via mitjans de comunicació a les 19h de la tarda en vigília de festa, és indefenció jurídica flagrant — 🎗Miquel Buch (@MiquelBuch) 31 d’octubre de 2017

19:12 ÚLTIMA HORA Els ultres de l'atac a Blanquerna tornen a ajornar l'ingrés a la presó. Sis dels catorze condemnats havien d'ingressar demà en un centre penitenciari però no ho faran abans del 15 de novembre. Informa Xavier Rius Sant.

19:09 Xavier García Albiol es burla de la citació de Puigdemont a l'Audiència Nacional. El president del Partit Popular a Catalunya ha estat el primer a reaccionar des de l'unionisme i ho ha fet a través del seu compte de Twitter.

18:54 AMPLIACIÓ L'Audiència Nacional cita a declarar Puigdemont i tots els consellers el 2 i 3 de novembre. La jutge Carmen Lamela admet a tràmit la querella per rebel·lió, sedició i malversació contra el president de la Generalitat i el seu Govern. La magistrada imposa als màxims representants de la Generalitat -cessats pel govern espanyol- una fiança de 6,2 milions d'euros que han de pagar en un termini de tres dies. Informen Arnau Urgell i Joan Serra Carné.

18:22 Puigdemont podria evitar l'extradició des de Bèlgica encara que no demani asil. L’experta Nele Verbrugghe indica que en cas d'una ordre de detenció europea podria haver-hi "litigis" i "processos legals" que permetrien que no fos lliurat a Espanya.

18:05 Ensenyament expedienta l'inspector que va denunciar «adoctrinament» a les aules catalanes. Un sindicat d'inspectors demana arxivar l'expedient, que sigui cessat l'inspector en cap i que es convoquin noves oposicions al cos.

16:54 La CUP considera "un acte de dignitat" la compareixença de Puigdemont a Brussel·les. Els anticapitalistes insten el Govern a fer "accions en clau republicana" i denuncien que en els darrers dos anys "no s'ha fet la feina de creació i consolidació de les estructures d'Estat".



16:05 L'Audiència Nacional i el TSJC van accedir a la investigació contra el Govern pel referèndum. El magistrat del jutjat 13, Juan Antonio Ramírez Sunyer, va autoritzar l'accés a bona part de la informació detallada en el sumari.



15:43 La CUP convoca assemblea nacional pel diumenge 12 de novembre per afrontar el 21-D. La data decidida dificulta la possibilitat d'una llista única amb la presència dels anticapitalistes. El Consell Polític es reuneix aquest dissabte a Perpinyà per organitzar el debat intern.