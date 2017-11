VÍDEO «Jo passo»: arrenca la campanya de la Grossa de Cap d'Any

09:43 Així seguia la Guàrdia Civil membres del Govern: detalls del sumari de la causa contra l’1-O. A través de seguiments personals amb lectures subjectives i escoltes telefòniques, els agents van teixir una xarxa per desmantellar l'organització del referèndum. Ho explica Sara González.

08:55 Detinguts per criticar la brutalitat policial de l'1-O a la xarxa. Dos joves de Lleida van ser arrestats acusats d'un suposat delicte d'"incitació a l'odi" per criticar a Facebook la violència policial durant la jornada del referèndum.

08:02 Puigdemont segueix a Brussel·les i sospesa com respondre a l'Audiència Nacional. El president de la Generalitat espera a la capital belga, des d'on va assenyalar que no tornaria a Catalunya si no tenia garantit un "judici just". Informa Oriol March.

08:01 VÍDEO Ultres increpen els consellers en la seva arribada a Barcelona. Puig, Bassa i Forn han arribat aquesta matinada a l'Aeroport del Prat de Barcelona on desenes d'ultres amb banderes espanyoles els han insultat i han cridat "viva España”.

23:42 L'advocat de Puigdemont assegura que lluitaran contra qualsevol extradició. El lletrat recorda que no cal haver demanat asil per intentar frenar una possible petició per extradir algú a Espanya.

23:04 VÍDEO "Els Segadors", amb el saxo de Pep Poblet, ressonen a la plaça Major de Vic https://t.co/p9xpqjpVyp pic.twitter.com/o05TCo5mQ0 — NacióDigital (@naciodigital) 31 d’octubre de 2017

23:03 LA VEU DE NACIÓ El plebiscit no acordat. L'article d'Irene Ramentol.

23:02 OPINIÓ La Grossa. L'article de Martí Gironell.

23:01 OPINIÓ La ruptura de la Reforma. L'article d'Ada Castells.

23:00 OPINIÓ L'amiga desenganyada. L'article de Francesc-Marc Álvaro.

22:58 Josep Rull anuncia que ha rebut "a les 22.44" la citació per anar a declarar davant l'Audiència Nacional dijous a les 9h. "Estat de dret...", lamenta el conseller. Ara mateix, a les 22:44, han vingut a casa a notificar-me la citació davant l'Audiencia Nacional per a dijous 2 a les 9:00. Estat de Dret... — Josep Rull i Andreu (@joseprull) October 31, 2017

22:30 Ja s'han venut més de 8.000 entrepans de botifarra. Tots els ingressos destinats a la caixa de resistència d'@omnium i @assemblea #Osona pic.twitter.com/YRBMxl7Whk — Osona.com (@osona) October 31, 2017

22:19 El govern espanyol cessa el secretari general de Vicepresidència, Lluís Juncà. El també secretari general d'Economia i Hisenda havia estat nomenat la setmana passada en substitució de Josep Maria Jové.

21:54 Part del Govern a l'exili deixa Brussel·les i torna a Catalunya. Almenys Puig, Bassa i Forn volen cap a Barcelona, i altres consellers que aquests dies han estat a la capital belga també haurien marxat. Informa Oriol March des de Brussel·les.

21:37 El govern espanyol troba «insòlit» que Puigdemont l'emplaci a respectar els resultats del 21-D. El delegat de l'executiu a Catalunya diu que el més rellevant de les declaracions del president a Brussel·les és que reconeix una elecció autonòmica i confia que es presenti davant el jutge. Informa Pep Martí.

21:32 VÍDEO Un alcalde independentista deixa en evidència un periodista d'Intereconomia. El batlle de Castellserà, Marcel Pujol, respon amb elegància totes les preguntes incisives i provocatives del reporter.

20:36 Milers de persones es concentren «per la dignitat» a la plaça de Vic. L'ANC i Òmnium d'Osona destinaran el 100% de l'import dels tiquets de la botifarrada a la caixa de solidaritat. Ho explica Carles Fiter.

20:33 Puigdemont acaba de sortir de l’hotel. Diu que no ha rebut cap citació. El taxista que l’esperava ens ha dit que anava a l’aeroport. Fiable? pic.twitter.com/RNsL0oteCJ — Xavi Coral (@xavicoral) 31 d’octubre de 2017

20:31 Carles Puigdemont és a l'aeroport de Brussel·les, segons La Sexta.

19:25 Els vaixells de la policia espanyola allarguen de nou l'estada a Catalunya. L’Associació Espanyola de Guàrdies Civils demanava fa dues setmanes un "relleu urgent" dels agents.

19:17 El president de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, critica les formes que ha fet servir l'Audiència Nacional per citar el president Carles Puigdemont i tots els consellers. "Via mitjans de comunicació, a les set de la tarda i en vigília de festa", opina Buch, que titlla l'acció d'"indefensió jurídica flagrant". La citació per dijous al @govern via mitjans de comunicació a les 19h de la tarda en vigília de festa, és indefenció jurídica flagrant — 🎗Miquel Buch (@MiquelBuch) 31 d’octubre de 2017

19:12 ÚLTIMA HORA Els ultres de l'atac a Blanquerna tornen a ajornar l'ingrés a la presó. Sis dels catorze condemnats havien d'ingressar demà en un centre penitenciari però no ho faran abans del 15 de novembre. Informa Xavier Rius Sant.

19:09 Xavier García Albiol es burla de la citació de Puigdemont a l'Audiència Nacional. El president del Partit Popular a Catalunya ha estat el primer a reaccionar des de l'unionisme i ho ha fet a través del seu compte de Twitter.

18:54 AMPLIACIÓ L'Audiència Nacional cita a declarar Puigdemont i tots els consellers el 2 i 3 de novembre. La jutge Carmen Lamela admet a tràmit la querella per rebel·lió, sedició i malversació contra el president de la Generalitat i el seu Govern. La magistrada imposa als màxims representants de la Generalitat -cessats pel govern espanyol- una fiança de 6,2 milions d'euros que han de pagar en un termini de tres dies. Informen Arnau Urgell i Joan Serra Carné.

18:22 Puigdemont podria evitar l'extradició des de Bèlgica encara que no demani asil. L’experta Nele Verbrugghe indica que en cas d'una ordre de detenció europea podria haver-hi "litigis" i "processos legals" que permetrien que no fos lliurat a Espanya.

18:05 Ensenyament expedienta l'inspector que va denunciar «adoctrinament» a les aules catalanes. Un sindicat d'inspectors demana arxivar l'expedient, que sigui cessat l'inspector en cap i que es convoquin noves oposicions al cos.

16:54 La CUP considera "un acte de dignitat" la compareixença de Puigdemont a Brussel·les. Els anticapitalistes insten el Govern a fer "accions en clau republicana" i denuncien que en els darrers dos anys "no s'ha fet la feina de creació i consolidació de les estructures d'Estat".



16:16 La Guàrdia Civil abandona el complex central dels Mossos a Sabadell https://t.co/aNVuBgukuY pic.twitter.com/u0TRnfw8A0 — NacióPolítica (@naciopolitica) 31 d’octubre de 2017

16:05 L'Audiència Nacional i el TSJC van accedir a la investigació contra el Govern pel referèndum. El magistrat del jutjat 13, Juan Antonio Ramírez Sunyer, va autoritzar l'accés a bona part de la informació detallada en el sumari.



15:43 La CUP convoca assemblea nacional pel diumenge 12 de novembre per afrontar el 21-D. La data decidida dificulta la possibilitat d'una llista única amb la presència dels anticapitalistes. El Consell Polític es reuneix aquest dissabte a Perpinyà per organitzar el debat intern.

15:27 La Generalitat obté un superàvit de 160 milions d'euros fins a l'agost. Durant el primer semestre de l'any, els comptes van acumular un dèficit de 1.926 milions d'euros (el 0,87% del PIB), però al juliol, també amb superàvit, hi va haver un canvi motivat sobretot per la liquidació definitiva del sistema de finançament per part del ministeri d'Hisenda.

15:26 VÍDEO La BBC al·lucina amb les «extraordinàries torres humanes» de Catalunya. La prestigiosa corporació britànica ha publicat un vídeo on explica la Diada de Sant Narcís i analitza la "gran tradició" dels castellers.



15:18 El primer ministre belga, sobre Puigdemont: "Serà tractat com qualsevol ciutadà europeu". Charles Michel, en un comunicat, recalca que el president de la Generalitat no ha estat convidat pel govern belga. Informa Oriol March.

15:03 Albiol afirma sentir una "enorme vergonya" que Puigdemont «vagi al cor d'Europa a mentir». El president del PPC veu en les eleccions del 21-D una "oportunitat" per posar fi "a l'insult i la mentida de l'independentisme”.

14:56 Palestina defensa una «Espanya forta i unida» i demana diàleg. El ministeri d'Exteriors palestí demana compromís amb la Constitució espanyola i diàleg per resoldre la qüestió catalana.

14:52 El ferri que allotja policies al Port de Tarragona torna a allargar la seva estada. El vaixell estarà atracat al moll d'Andalusia almenys fins al 15 de novembre. Aquest dimarts s'acabava el permís, renovat tres vegades, per poder estar a les instal·lacions tarragonines. Per Jonathan Oca.

14:34 Més de 200 periodistes cobreixen la compareixença del president Carles Puigdemont a Brussel·les. Ho explica Aleix Sarri, assessor de l'eurodiputat Ramon Tremosa i columnista de NacióDigital. Rècord d'assistència a Brussel·les: més de 200 periodistes escolten i pregunten durant la compareixença del President @KRLS i @govern.



Respostes tranquiles, clares i multilingües per explicar al món la situació a Catalunya. — Aleix Sarri Camargo (@aleixsarri) 31 d’octubre de 2017

14:33 Per què Bèlgica? Cinc raons (més) que expliquen l'estratègia de Puigdemont a Brussel·les. La política belga ha exhibit tradicionalment generositat amb tots els perseguits per motius polítics i en l'actual executiu federal hi són presents els sobiranistes flamencs. Una anàlisi de Pep Martí.

14:26 L'independentisme mantindria la majoria absoluta. Junts pel Sí i la CUP podrien mantenir els 72 diputats o caure fins als 68, el mínim que marca la majoria absoluta, però ara quedaria una mica més lluny de la majoria en vots. Ciutadans seguiria com a segona força, amb els seus 25 diputats actuals o guanyant-ne un, mentre que tant el PSC i CSQEP en guanyarien un o dos cadascun.

14:15 Puigdemont reclama a l'Estat un «compromís clar» que respectarà una victòria independentista el 21-D. El president assenyala que a Espanya està en risc l'equanimitat judicial i que només tornarà en cas que vegi garanties d'un judici "just i independent". Informa Oriol March.

14:06 ÚLTIMA HORA El «sí» a la independència es dispara després de l'1-O. L'últim baròmetre del CEO apunta que l'opció de la República catalana puja del 41,1% el juny fins al 48,7% després del referèndum, mentre el "no" cau del 49,4% al 43,6%.

13:50 El Vendrell rebatejarà un carrer com a «Primer d'Octubre» gràcies a l'abstenció del PP. La proposta, presentada al ple per la CUP, s'aprova de forma imprevista per la mínima, amb 7 vots favorables, 6 en contra i 8 abstencions.