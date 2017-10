Amazon contractarà 2.700 persones per cobrir la campanya de Nadal

20:31 Carles Puigdemont és a l'aeroport de Brussel·les, segons La Sexta.

19:25 Els vaixells de la policia espanyola allarguen de nou l'estada a Catalunya. L’Associació Espanyola de Guàrdies Civils demanava fa dues setmanes un "relleu urgent" dels agents.

19:17 El president de l'Associació Catalana de Municipis, Miquel Buch, critica les formes que ha fet servir l'Audiència Nacional per citar el president Carles Puigdemont i tots els consellers. "Via mitjans de comunicació, a les set de la tarda i en vigília de festa", opina Buch, que titlla l'acció d'"indefensió jurídica flagrant". La citació per dijous al @govern via mitjans de comunicació a les 19h de la tarda en vigília de festa, és indefenció jurídica flagrant — 🎗Miquel Buch (@MiquelBuch) 31 d’octubre de 2017

19:12 ÚLTIMA HORA Els ultres de l'atac a Blanquerna tornen a ajornar l'ingrés a la presó. Sis dels catorze condemnats havien d'ingressar demà en un centre penitenciari però no ho faran abans del 15 de novembre. Informa Xavier Rius Sant.

19:09 Xavier García Albiol es burla de la citació de Puigdemont a l'Audiència Nacional. El president del Partit Popular a Catalunya ha estat el primer a reaccionar des de l'unionisme i ho ha fet a través del seu compte de Twitter.

18:54 AMPLIACIÓ L'Audiència Nacional cita a declarar Puigdemont i tots els consellers el 2 i 3 de novembre. La jutge Carmen Lamela admet a tràmit la querella per rebel·lió, sedició i malversació contra el president de la Generalitat i el seu Govern. La magistrada imposa als màxims representants de la Generalitat -cessats pel govern espanyol- una fiança de 6,2 milions d'euros que han de pagar en un termini de tres dies. Informen Arnau Urgell i Joan Serra Carné.

18:22 Puigdemont podria evitar l'extradició des de Bèlgica encara que no demani asil. L’experta Nele Verbrugghe indica que en cas d'una ordre de detenció europea podria haver-hi "litigis" i "processos legals" que permetrien que no fos lliurat a Espanya.

18:05 Ensenyament expedienta l'inspector que va denunciar «adoctrinament» a les aules catalanes. Un sindicat d'inspectors demana arxivar l'expedient, que sigui cessat l'inspector en cap i que es convoquin noves oposicions al cos.

16:54 La CUP considera "un acte de dignitat" la compareixença de Puigdemont a Brussel·les. Els anticapitalistes insten el Govern a fer "accions en clau republicana" i denuncien que en els darrers dos anys "no s'ha fet la feina de creació i consolidació de les estructures d'Estat".



16:16 La Guàrdia Civil abandona el complex central dels Mossos a Sabadell https://t.co/aNVuBgukuY pic.twitter.com/u0TRnfw8A0 — NacióPolítica (@naciopolitica) 31 d’octubre de 2017

16:05 L'Audiència Nacional i el TSJC van accedir a la investigació contra el Govern pel referèndum. El magistrat del jutjat 13, Juan Antonio Ramírez Sunyer, va autoritzar l'accés a bona part de la informació detallada en el sumari.



15:43 La CUP convoca assemblea nacional pel diumenge 12 de novembre per afrontar el 21-D. La data decidida dificulta la possibilitat d'una llista única amb la presència dels anticapitalistes. El Consell Polític es reuneix aquest dissabte a Perpinyà per organitzar el debat intern.

15:27 La Generalitat obté un superàvit de 160 milions d'euros fins a l'agost. Durant el primer semestre de l'any, els comptes van acumular un dèficit de 1.926 milions d'euros (el 0,87% del PIB), però al juliol, també amb superàvit, hi va haver un canvi motivat sobretot per la liquidació definitiva del sistema de finançament per part del ministeri d'Hisenda.

15:26 VÍDEO La BBC al·lucina amb les «extraordinàries torres humanes» de Catalunya. La prestigiosa corporació britànica ha publicat un vídeo on explica la Diada de Sant Narcís i analitza la "gran tradició" dels castellers.



15:18 El primer ministre belga, sobre Puigdemont: "Serà tractat com qualsevol ciutadà europeu". Charles Michel, en un comunicat, recalca que el president de la Generalitat no ha estat convidat pel govern belga. Informa Oriol March.

15:03 Albiol afirma sentir una "enorme vergonya" que Puigdemont «vagi al cor d'Europa a mentir». El president del PPC veu en les eleccions del 21-D una "oportunitat" per posar fi "a l'insult i la mentida de l'independentisme”.

14:56 Palestina defensa una «Espanya forta i unida» i demana diàleg. El ministeri d'Exteriors palestí demana compromís amb la Constitució espanyola i diàleg per resoldre la qüestió catalana.

14:52 El ferri que allotja policies al Port de Tarragona torna a allargar la seva estada. El vaixell estarà atracat al moll d'Andalusia almenys fins al 15 de novembre. Aquest dimarts s'acabava el permís, renovat tres vegades, per poder estar a les instal·lacions tarragonines. Per Jonathan Oca.

14:34 Més de 200 periodistes cobreixen la compareixença del president Carles Puigdemont a Brussel·les. Ho explica Aleix Sarri, assessor de l'eurodiputat Ramon Tremosa i columnista de NacióDigital. Rècord d'assistència a Brussel·les: més de 200 periodistes escolten i pregunten durant la compareixença del President @KRLS i @govern.



Respostes tranquiles, clares i multilingües per explicar al món la situació a Catalunya. — Aleix Sarri Camargo (@aleixsarri) 31 d’octubre de 2017

14:33 Per què Bèlgica? Cinc raons (més) que expliquen l'estratègia de Puigdemont a Brussel·les. La política belga ha exhibit tradicionalment generositat amb tots els perseguits per motius polítics i en l'actual executiu federal hi són presents els sobiranistes flamencs. Una anàlisi de Pep Martí.

14:26 L'independentisme mantindria la majoria absoluta. Junts pel Sí i la CUP podrien mantenir els 72 diputats o caure fins als 68, el mínim que marca la majoria absoluta, però ara quedaria una mica més lluny de la majoria en vots. Ciutadans seguiria com a segona força, amb els seus 25 diputats actuals o guanyant-ne un, mentre que tant el PSC i CSQEP en guanyarien un o dos cadascun.

14:15 Puigdemont reclama a l'Estat un «compromís clar» que respectarà una victòria independentista el 21-D. El president assenyala que a Espanya està en risc l'equanimitat judicial i que només tornarà en cas que vegi garanties d'un judici "just i independent". Informa Oriol March.

14:06 ÚLTIMA HORA El «sí» a la independència es dispara després de l'1-O. L'últim baròmetre del CEO apunta que l'opció de la República catalana puja del 41,1% el juny fins al 48,7% després del referèndum, mentre el "no" cau del 49,4% al 43,6%.

13:50 El Vendrell rebatejarà un carrer com a «Primer d'Octubre» gràcies a l'abstenció del PP. La proposta, presentada al ple per la CUP, s'aprova de forma imprevista per la mínima, amb 7 vots favorables, 6 en contra i 8 abstencions.

13:48 L'ANC vol que el sobiranisme concorri a les eleccions del 21-D en una llista unitària. "Les eleccions poden ser una via nova perquè l'independentisme s'expressi", remarca Agustí Alcoberro. Segons el vicepresident de l'entitat sobiranista, en una llista única de l'independentisme es podrien presentar Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Ho explica Sara González.

13:47 L'ANC valora positivament que el Govern internacionalitzi el conflicte des de Brussel·les.

13:34 Ciutadans amb banderes espanyoles protesten a la sortida de Carles Puigdemont i els consellers que s'han desplaçat a Brussel·les, però d'altres amb estelades també aplaudeixen la presència dels membres del Govern.

Estelades a l'exterior de la sala on Puigdemont i els consellers han fet la roda de premsa a Brussel·les. Foto: Oriol March

13:30 ÚLTIMA HORA El Suprem cita a declarar Forcadell i els membres de la mesa el 2 i el 3 de novembre. L'alt tribunal admet a tràmit la querella per rebel·lió, sedició i malversació.

13:26 Puigdemont clou la roda de premsa, malgrat que els nombrosos periodistes presents de mitjans d'arreu del món demanaven poder fer més preguntes. A l'inici del torn, ja havia avisat que no podria allargar-se perquè tenia compromisos a atendre.

13:22 Puigdemont recorda que "el programa electoral amb el suport més alt de la història a Catalunya deia que la legislatura acabaria amb una declaració d'independència". "I ara se'ns amenaça amb 30 anys de presó per complir amb el programa electoral!", ha etzibat, i ha insistit que està mantenint a Brussel·les una "agenda exclusivament europea" i que no li demana "res a la política belga", encara que admet simpaties "de sempre" amb els nacionalistes flamencs.

13:18 El conseller d'Interior, Joaquim Forn, afirma que els membres del Govern estan "convençuts de tots els fets, que hem actuat amb molta actitud de democràcia i per la llibertat del nostre país, de manera molt tranquil·la i cívica". "Si hem optat per aquests principis i valors, és impossible cap judici que ens pugui dur a la presó, això seria increïble", ha insistit, motiu pel qual reitera que la Unió Europea hauria d'intervenir i facilitar una resposta política.

13:15 Puigdemont remarca que no ha viatjat a Bèlgica, sinó a Brussel·les, "la capital d'Europa", ja que el procés català "és un tema europeu". "Des que el govern espanyol va decidir de manera il·legítima cessar els consellers, no tenen cap protecció, i la meva ha estat molt disminuïda", ha explicat, i ha apuntat que han marxat de Catalunya per evitar "una nova onada de violència" a la qual no volen contribuir quedant-se al país. La durada de l'exili dependrà de "les circumstàncies", de quan hi hagi les garanties d'un "tractament just" per part d'Espanya, a qui reclama "un judici just i amb separació de poders".

13:12 Puigdemont respon a la primera pregunta dels periodistes que no ha viatjat a Brussel·les per demanar asil polític, sinó per "actuar amb llibertat i seguretat" i per explicar millor "el que passa a Catalunya". "Volem actuar de manera completament lliure i tranquil·la, no volem escapar les nostres responsabilitats davant la justícia, volem tenir les nostres garanties com a ciutadans europeus que podem circular lliurement", ha insistit, sense aclarir quant de temps restaran a la capital de Bèlgica.

13:10 Puigdemont acaba la intervenció inicial deixant clar que la ciutadania catalana ha guanyat sempre a les urnes, mai a la força, motiu pel qual insisteix que cal guanyar les eleccions del 21 de desembre. Fer-ho i vèncer a l'article 155, assegura, implicarà mantenir viu el procés i el Govern votat pel Parlament.

13:08 Puigdemont llença també dues idees. Per una banda, demana a la Unió Europea que reaccioni i actuï, ja que "permetre al govern espanyol no dialogar i emparar la violència de l'extrema dreta o posar a la presó impunement durant 30 anys" a polítics "és acabar amb la idea d'Europa". Per altra banda, avisa a la ciutadania catalana que el que queda del procés serà un "camí llarg", ja que es fa front a "un estat que només entén la raó de la força".

13:06 Puigdemont afegeix que confia que les entitats i sindicats que van organitzar jornades com les del 3 d'octubre seguiran mobilitzant-se. Finalment, també defensa que l'independentisme es presenti a les eleccions del 21 de desembre, ja que "votant és com es resolen els problemes". "Les eleccions del 21 de desembre són un repte que entomem amb totes les nostres forces", ha afegit, i ha reclamat al govern espanyol "un compromís clar per part de l'Estat" perquè reconegui una possible victòria de l'independentisme, com aquest reconeixeria una de l'unionisme.

13:04 Puigdemont segueix exposant que la segona decisió passa perquè uns altres membres del Govern, amb el vicepresident, Oriol Junqueras, al capdavant, seguiran a Catalunya actuant com a executiu català des del mateix territori. Els que no hi són, ha afegit, segueix considerant-se membres del Govern i no volen esquivar el procés judicial: "No volem escapar de la justícia, ens hi enfrontarem políticament".

13:02 Puigdemont explica que el Govern prioritzarà quatre àmbits d'actuació a partir d'ara. Així, una part de l'executiu s'ha desplaçat a Brussel·les per "internacionalitzar" el conflicte i denunciar la judicialització de la política i el "greu dèficit democràtic que hi ha a l'estat espanyol", i defensar la perseverança per fer efectiva la independència.

12:59 Puigdemont afirma que "no es pot construir la República de tots des de la violència" i ha asseverat que Espanya "no podrà arrossegar a un escenari que tot el moviment sobiranista va rebutjar". Per això, el Govern va optar per "no obligar els funcionaris a prendre partit", encara que això comportés "alentir el desplegament de la República".

12:58 Puigdemont explica que el Govern va decidir divendres donar "màxima prioritat a evitar la violència", ja que "sempre la pau i el diàleg han estat una prioritat" del país i, a partir d'aquesta premissa, s'han pres totes les decisions des de llavors.