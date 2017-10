El govern valencià presenta «els millors pressupostos», pendents de les negociacions amb Podem

El conseller valencià d'Hisenda Vicent Soler i la vicepresidenta i portaveu de l'executiu Mónica Oltra han donat a conèixer aquest dimarts el projecte de pressupostos de la Generalitat Valenciana 2018, que creixen un 6,7% fins arribar als 15.244 milions d'euros en despesa no financera. El pressupost total de la Generalitat Valenciana ascendeix als 19.956 milions.En roda de premsa, la vicepresidenta Oltra ha remarcat que són "els millors pressupostos des del seu autogovern, que posen en el centre les persones i consoliden les bases del futur", afegint que es consignen 34,9 milions diaris a inversió. La comissió de seguiment del Pacte del Botànic (signat per PSPV, Compromís i Podem) es reunirà dijous per analitzar aquests comptes públics.El secretari general de Podem i síndic parlamentari, Antonio Estañ, ha explicat que els dubtes de la seva formació se centren en incrementar les mesures per pal·liar la pobresa farmacèutica, amb medicaments gratuïts per persones amb ingressos per sota del salari mínim, i en un pla de xoc per al lloguer d'habitatge social. Totes dues mesures estan estimades en un total d'uns 160 milions d'euros. Amb tot, Estañ ha reconegut als mitjans que "molt malament hauria de donar-se" perquè finalment no s'aprovin els comptes públics.En una mateixa línia, la vicepresidenta del govern valencià Mónica Oltra ha expressat que no té "cap dubte" que finalment els pressupostos prosperaran perquè "són 100% Botànic" (en referència als eixos aprovats en l'acord de govern). Oltra ha explicat que les mesures que Podem reclama "ja estan incloses en el pressupost". La també portaveu ha indicat que dubta que hi hagi pressupostos en altres territoris "que responguin tan fidelment al canvi polític i a l'esperit del 2015".

