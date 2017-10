Barcelona aprima el Festival de la Infància: redueix el preu i els dies a la meitat

El Festival de la Infància del Nadal 2016-17. Foto: Fira de Barcelona

Una de les activitats del darrer Festival de la Infància. Foto: Fira de Barcelona

L'històric Festival de la Infància de Barcelona celebrarà enguany la 54a edició reconvertit en la Ciutat dels Somnis. L'Ajuntament de la capital catalana ha apostat per aprimar la cita i donar-li una orientació més pedagògica i menys comercial. Es reduirà a la meitat el nombre de dies i el preu de l'entrada, segons ha detallat aquest dimarts la regidora d'Infància i Joventut, Carmen Andrés. Per segon any consecutiu , no hi haurà presència de l'exèrcit espanyol ni de la policia, han informat afonts de la Fira de Barcelona.Falta per veure com es concretarà el canvi de denominació: ara el festival es denominarà la Ciutat dels Somnis, però segurament encara es mantindrà la tradicional denominació de Festival de la Infància en la imatge de l'esdeveniment. El d'enguany se celebrarà del 27 al 30 de desembre, i durarà així quatre dies, mentre que en la darrera edició en van ser nou. L'altra gran novetat serà el preu, i és que l'entrada passarà de valer 12 euros a 6, ha indicat Andrés. Es mantindrà en el recinte de Montjuïc de la Fira, però també reduirà l'espai.El festival apostarà per apropar el món dels oficis i les professions als nens d'entre 4 i 12 anys, segons ha explicat la Fira en un comunicat, cosa que farà mitjançant la recreació d'una ciutat, on s'hi faran un centenar d'activitats lúdiques, educatives i inclusives. Segons la Fira, la cita compta amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i la Diputació de Barcelona, a més de la col·laboració de diferents entitats i centres formatius en la seva organització.La ciutat actuarà de fil conductor, i hi seran presents dotze sectors representats per edificis i al seu interior es duran a terme diverses activitats lúdiques vinculades a un àmbit professional. Hi haurà una plaça on s'hi faran actuacions i espectacles pels més petits, un parc en l'espai central on es desenvoluparan activitats de sostenibilitat i medi ambient, i als seu carrers també s'hi podran trobar un mercat, un hospital, un hotel, una llibreria, un poliesportiu, un parc tecnològic i un laboratori, entre d'altres.La Fira ha indicat que, de la mà d'alguns dels salons més emblemàtics, com el Saló de l'Automòbil, Alimentaria, Smart City Expo World Congress o Barcelona Building Construmat, es viuran experiències al voltant de l'automoció, el packaging, la restauració, l'hostaleria, la construcció, l'alimentació i la gastronomia, la salut, la tecnologia i la innovació, les disciplines artístiques, la química, la ciutadania, la sostenibilitat i el medi ambient. A més, l'Ajuntament treballarà en una "plaça de la vila", en la que es duran a terme activitats relacionades amb les professions que es dediquen a l'atenció a les persones.La intenció de tot plegat és, segons Andrés, donar-hi un enfocament "més pedagògic i didàctic", i actualitzar-lo, ja que, segons la tercera tinent d'alcalde, Laia Ortiz, el festival "no responia al segle XXI". Els nens podran participar en activitats relacionades amb una dotzena de sectors econòmics, com la restauració, la salut i el medi ambient, i l'Ajuntament també disposarà del seu propi espai. També hi continuaran sent les empreses, però la seva presència estarà directament vinculada amb aquestes activitats.Andrés ha recordat que l'Ajuntament ha decidit descentralitzar les activitats infantils de Nadal, i ha subratllat que se'n celebren a la plaça Catalunya i que s'ha incrementat el pressupost perquè n'acullin els districtes. Aquesta reorientació se suma a la iniciada ja l'any passat , quan al festival ja no hi va haver estands de militars ni tampoc de la Policia Nacional espanyola, la Guàrdia Civil, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana.Així, van passar a la història imatges com la de nens i nenes en un circuit de resistència o grimpant per una xarxa de l'exèrcit, o pujats a vehicles motoritzats i amb sirenes de les diverses policies. En canvi, en un altre saló que també acull el març la Fira de Barcelona, el de l'Ensenyament, l'exèrcit espanyol va triplicar aquest any el seu espai en relació a les edicions anteriors . La diferència és que l'exèrcit s'hi presenta com una opció formativa més.

