Sitges acollirà el rodatge d'una sèrie sobre la vida i l'obra de Pablo Picasso

12:36 El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, i altres consellers com Jordi Turull (Presidència), Raül Romeva (Afers Exteriors) o Josep Rull (Territori) es troben als despatxos de Junts pel Sí al Parlament per seguir la intervenció de Puigdemont des de Brussel·les.

12:33 La consellera d'Ensenyament, Clara Ponsatí, i el de Cultura, Lluís Puig, també es troben a Brussel·les, junt a Carles Puigdemont i els consellers Joaquim Forn (Interior), Toni Comín (Salut), Meritxell Borràs (Governació), Dolors Bassa (Treball) i Meritxell Serret (Agricultura).

La compareixença de Puigdemont a Brussel·les.

12:26 VÍDEO EN DIRECTE Puigdemont i cinc consellers compareixen des de Brussel·les. El president de la Generalitat és a la capital belga juntament amb Joaquim Forn, Antoni Comín, Meritxell Borràs, Meritxell Serret i Dolors Bassa.

12:25 La CUP avala que Puigdemont sigui a Brussel·les davant la «repressió» de l'Estat. Salellas lamenta que el procés sobiranista ha entrat en una fase "una mica desconcertant" perquè el Govern ha renunciat a impulsar els decrets per desplegar la República.

12:03 Iceta veuria "estrany" que Puigdemont demanés asil polític i "perfectament ridícul" un govern a l'exili. El líder del PSC també rebutja l'acord proposat per Arrimadas per donar suport a la llista unionista més votada per evitar un nou govern independentista.

11:58 ÚLTIMA HORA El Suprem admet a tràmit la querella per rebel·lió contra Forcadell. L'alt tribunal també investigarà els membres sobiranistes de la mesa del Parlament per la votació de la declaració d'independència.

11:57 Fachin reclama boicotejar la consulta «no democràtica» imposada per Iglesias. El líder de Podem Catalunya assegura que no pensa participar i denuncia que la pregunta "mata de facto l'esperit de l'1-O". Per Sara González.

11:35 VÍDEO Les primeres imatges de Puigdemont a Brussel·les, just abans de la roda de premsa que oferirà a les 12.30 hores.

11:33 Albano Dante Fachin anuncia que no pensa participar en la consulta imposada per Pablo Iglesias.

11:32 El líder de Podem Catalunya, Albano Dante Fachin, considera que la consulta imposada per Pablo Iglesias “no és acceptable en termes democràtics” i denuncia que la pregunta plantejada “mata de facto l'esperit de l'1-O”.

11:30 El tinent d'alcalde de Drets de Ciutadania de Barcelona, Jaume Asens, considera que "es donen les condicions" perquè Bèlgica atorgui l'asil a Puigdemont. Ho justifica perquè la persecució que sofreix el Govern és "política"; per Jordi Bes.

10:27 L'Ajuntament de Barcelona ha atès quasi 300 persones afectades per les càrregues de l'1-O. El tinent d'alcalde Jaume Asens afirma que l'actuació policial és "l'episodi de violència institucional més greu que s'ha produït mai a la ciutat", i "segurament" d'Espanya i Europa; informa Jordi Bes.

10:21 FILIPRIM Agermanament d'indecència i d'hiperventilació. «Quin nivell de continguts el de TVE que alguns pretenen que sigui el model a seguir per Televisió de Catalunya», diu Toni Vall a la seva anàlisi.

10:12 La consulta imposada per Iglesias a Podem Catalunya serà de l'1 al 7 de novembre, per Sara González. La militància de la formació d'Albano Dante Fachin podrà decidir sobre la coalició amb Catalunya en Comú fins l'últim dia per registrar aliances per a les eleccions del 21-D. El calendari dificulta que Podem Catalunya pugui teixir una entesa amb altres formacions.

10:07 ÚLTIMA HORA La Guàrdia Civil busca gravacions de l'1-O en comissaries dels Mossos. La benemèrita investiga la suposada passivitat de la policia catalana davant del referèndum.

09:56 ÚLTIMA HORA Santi Vila es postula per liderar la llista del PDECat al 21-D. L'exconseller es mostra sorprès amb la "ingenuïtat" d'alguns membres del Govern.

09:50 La batllessa de Girona, Marta Madrenas, presenta el nou cartipàs municipal després de trencar amb el PSC, informa Xavier Borràs. Eva Palau assumeix la regidoria d’Igualtat i Drets Socials; Eduard Berloso la de Seguretat; Glòria Plana Yanes, la de Treball; Carles Ribas, la de Joventut, i Narcís Sastre, la de la UMAT.

09:47 L'alcalde socialista de Lleida Àngel Ros decideix retirar el retrat de Carles Puigdemont de la Paeria. La imatge estava ubicada al despatx noble del consistori.

Els veïns de Berga demanen que es faci efectiva la declaració d'independència, al diari «El País».



09:38 La coordinadora general del PDECat, Marta Pascal, assegura en una entrevista a Els Matins de TV3 que al seu partit hi ha "molts Puigdemont, amb lideratges solvents". "És el nostre segell i el mantindrem", insisteix. Pascal afirma que el PDECat buscarà "la millor manera perquè el sobiranisme guanyi per majoria absoluta" en les eleccions del 21-D.



09:35 L'advocat de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, afirma que al president "l'aterria" que hi hagués violència. Alonso-Cuevillas insisteix que no sap què ha anat a fer el cap de l'executiu a Brussel·les, i assegura que es podria presentar a unes eleccions.

09:17 L'ANC avala anar a les eleccions però amb una estratègia conjunta. L'entitat només reconeix la República però afirma que el seu objectiu més immediat és una "victòria incontestable" a les eleccions que la ratifiqui.

09:15 Jaume Alonso-Cuevillas explica que a Carles Puigdemont "l'aterria" que es poguessin produir escenaris de violència. "El president tenia molta por que amb gent de bona fe es poguessin produir escenaris de violència i de víctimes amb sang", ha ressaltat.

09:11 Jaume Alonso-Cuevillas afirma que Carles Puigdemont es podria presentar a les eleccions. "No te cap restricció, és plenament legítim, no està subjecte a cap mesura cautelar".

08:58 L'advocat del president Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, insisteix en el fet que desconeix el motiu pel qual Puigdemont és a Brussel·les. "No sé quin és el motiu", ha assegurat al Matí de Catalunya Ràdio, i ha afegit aquest dilluns només va parlar "un minut" amb ell per confirmar que és a la capital belga.

08:44 El Tribunal Constitucional preveu suspendre avui la declaració d'independència. El govern espanyol demana que sigui declarada nul·la i sense efecte jurídic.

07:55 PORTADES La premsa espanyola destaca la «fugida» de Puigdemont a Brussel·les. Recull de les portades dels diaris de paper catalans i espanyols.

07:11 EL DESPERTADOR de Ferran Casas. L'efecte d'un govern a l'exili. "El Govern de la República ha de donar contingut a les eleccions del 21-D per no cedir la iniciativa. Avui Puigdemont contestarà preguntes des de Brussel·les", diu el subdirector de NacióDigital. També són protagonistes el consell de ministres, Oriol Junqueras, Amadeu Altafaj, la Constitució de 1978 i Elionor de Borbó.

07:09 Puigdemont estudia no tornar a Catalunya fins que es constitueixi el nou Parlament, informa Oriol March. El president de la Generalitat compareix aquest dimarts des del Bèlgica acompanyat de cinc membres del seu Govern. La petició d'asil polític al país centreeuropeu davant les querelles per rebel·lió i sedició, damunt la taula de l'executiu que va impulsar la República.

23:44 L'agència Fitch alerta que la nota d'Espanya pot baixar per la "incertesa i els riscos polítics" que genera la crisi amb Catalunya. Segueix veient la independència "altament improbable" i apunta que "fins a aquest moment" l'economia es manté.

23:18 Rafael Catalá creu que el viatge de Puigdemont a Brussel·les "no ajuda" a la querella perquè "genera desconfiança" al fiscal. El ministre de Justícia afirma que, en cas de sol·licitar asil, no trobarà "cap causa" que justifiqui una persecució política.

22:46 El Govern de la República es resigna a ser simbòlic: exili i plantejar un pols el 21-D. L’estratègia s'ha dissenyat, en part, per protegir del risc dels 30 anys de presó a què s'exposen els membres del Govern i de la mesa del Parlament i passa per un front comú sobiranista a les eleccions. Informen Oriol March, Roger Tugas i Sara González.

21:50 El PDECat considera una «vergonya» que es despengi la foto de Puigdemont del saló de plens de l'Ajuntament de Tarragona. Per la seva banda, C's lamenta que sigui notícia que es tregui la foto d'un president "cessat per incomplir i vulnerar dia rere dia la mateixa Constitució que va prometre defensar". Informa Jonathan Oca.

21:47 El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i consellers del seu Govern compareixeran aquest dimarts al migdia a Brussel·les. Així ho han confirmat fonts sobiranistes a NacióDigital. No està confirmat el lloc de la intervenció, que està previst que comenci a les 12.30 hores.

21:12 L'Ajuntament de Barcelona serà acusació popular si hi ha denúncies per les agressions durant la manifestació unionista. El tinent d'alcalde Jaume Asens denuncia conductes "lamentables i vergonyants" i afirma que la ciutat "no tolerarà" manifestacions "d'odi en cap context". També recorda que el consistori té les "estructures" per afrontar aquestes actituds, i recorda als agredits que poden recórrer a l'Oficina per la No Discriminació (OND).

21:12 El president emèrit del Front Nacional francès, Jean-Marie Le Pen, piula a favor de la unitat d'Espanya amb una proclama franquista: "Espanya, una, grande y libre!" España, Una, Grande, Libre ! — Jean-Marie Le Pen (@lepenjm) 30 d’octubre de 2017

20:54 Missatge de Jordi Sànchez contra la «guerra psicològica» a la premsa: «Volen confondre i desanimar». L’ANC difon un tuit del president de l'entitat per desmentir informacions periodístiques sobre la seva situació a Soto del Real.

20:38 El govern espanyol convoca per dimarts a les 18.00 h. un Consell de Ministres extraordinari.

20:21 L'advocat de Puigdemont veu la querella per rebel·lió un «despropòsit absolut». Alonso-Cuevillas explica que no ha parlat amb el president aquest dilluns i que per això no pot confirmar si es troba a Brussel·les amb la voluntat de demanar-hi asil.

20:16 El síndic d'Aran es mostra «preocupat» per l'afectació de l'article 155 al govern aranès. Barrera diu que ara mateix "no hi ha damunt la taula debatre sobre la independència de la Vall d'Aran perquè no és possible dins de la legalitat".

19:52 Una autoritat independent examinaria la sol·licitud de Puigdemont si demana asil a Bèlgica. És el Comissariat general pels Refugiats qui accepta o denega una petició i seria una decisió "purament legal", segons explica el professor Philippe De Bruycker.

19:20 ERC Sabadell dona suport a la decisió de Maties Serracant de retirar les banderes espanyola i europea de l'Ajuntament. Asseguren que només reconeixen el Govern de la Generalitat com a legítim. Informa Albert Segura.

19:15 De la Fiscalia al 155: com l'Estat força la llei per frenar la independència. El govern espanyol ha ordenat el cessament de l'executiu de Carles Puigdemont i la dissolució del Parlament ignorant les normes de l'Estatut. La Fiscalia s'ha extralimitat en les seves funcions en les investigacions obertes arran de l'organització del referèndum.