Una mostra de robots i cent anys d'«anime», grans atractius del 23è Saló del Manga

Meritxell Puig, directora general del Ficomic, a la presentació del XXIII Saló del Manga a Barcelona Foto: ACN

Els robots, el centenari de l'"anime" i els 25 anys de la versió en paper de Bola drac seran alguns dels grans atractius d'aquesta nova edició del Saló de Manga de Barcelona , la vint-i-tresena. La cita, part ineludible de la programació barcelonina del món del còmic, comença aquest dimecres amb una exposició de robots –entre els quals es troba un exemplar de Blade Runner 2049– i amb una mostra en homenatge al centenari del primer "anime" de la història, així com un seguiment especial en honor als 25 anys del primer manga de Bola de drac.Bona prova de l'èxit de la proposta, i de l'expectació que provoca, és que les entrades anticipades per al cap de setmana ja estan esgotades i es preveu que les de dimecres dia 1 s’acabin en les properes hores. Com a novetat, els tiquets seran d'un sol accés –no permetran sortir i entrar del recinte–, una circumstància que creu que no generarà problemes, segons l'organització. Les exposicions d'aquest 2017, conjuntament amb altres activitats i mostres, formaran part de la Tamashii Nations World Tour , que passarà per Barcelona entre el 1 i el 5 de novembre.Entres les novetats d'aquesta edició, cal destacar, tal i com explica el cònsol general del Japó a Barcelona, Naohito Watanabe, una gran oferta d'iniciatives relacionades amb la cultura japonesa, amb haikus, origamis, música, cerimònies de té o danses tradicionals, entre d'altres. També la presència dels autors Robico, autora d'El monstre del costat, i Yoshiaki Sukeno, que estaran al certamen amb la condició de convidats especials. Els dos escriptors respondran les preguntes dels mitjans de comunicació i dels assistents, en una trobada molt especial.D'altra banda, arròs i Japó sempre han anat estretament units, sobretot pel que fa a la clàssica iconografia del manga i de la tradició popular del país. En aquest sentit, un altre dels punts més destacats de l'edició d'enguany serà la col·laboració de Deltebre amb el Saló del Manga. El municipi, famós pel seu arròs, comptarà amb una paradeta en què hi haurà diferents menús depenent de cada dia. Serà un dels punts que posarà de relleu la importància de l’arròs a la cultura japonesa, amb una connexió creada entre les dues cultures.No es pot obviar, si fem una repassada de les activitats que hi haurà en aquesta 23a edició, d'un fet que demostra com el temps passa volant: enguany fa 25 anys del primer manga de Bola de Drac, un dels fenòmens del còmic japonès que més va fer per popularitzar el gènere a casa nostra. Per celebrar el 25 aniversari de la primera edició de Dragon ball al nostre país, el Saló del Manga celebrarà una sèrie de tres conferències relacionades amb l'aclamada creació d'Akira Toriyama.El dimecres 1 de novembre, a les cinc de la tarda, amb el títol 25 anys de la sèrie blanca de Bola de Drac, se celebrarà una conferència amb Antonio Martín, director editorial responsable de la primera edició del manga en castellà i català, Pere Olivé, director artístic de Planeta DeAgostini Cómics en l'època, David Hernando, actual director editorial de Planeta Còmic i Manu Guerrero de Selecta Visión, que sota la moderació d'Oriol Estrada Rangil, autor del llibre Songokumanía. Parlaran de com es va aconseguir la llicència amb més d’èxit de manga al nostre país i l'impacte que va tenir la seva edició en la indústria del còmic.L'endemà i a la mateixa hora, hi haurà la conferència Els videojocs de Bola de Drac a càrrec de David Jaumandreu, que fa un repàs dels diferents videojocs de la saga i de l'impacte que va tenir la sèrie d'Akira Toriyama en aquest sector. Per acabar, el diumenge 5 de novembre es realitzarà la conferència L’anime de Bola de Drac, a càrrec de Manu Guerrero, que versarà sobre el procés de creació de la sèrie, fent un repàs als seus directors d'animació, anècdotes i curiositats de l'anime que va iniciar el boom del manga a Espanya. Totes les activitats es realitzaran a la Sala d'Actes del Palau 2.1 de Fira de Barcelona.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)