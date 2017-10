​Tres detinguts en un nou operatiu contra els «narcopisos» del Raval de Barcelona

07:09 Puigdemont estudia no tornar a Catalunya fins que es constitueixi el nou Parlament, informa Oriol March. El president de la Generalitat compareix aquest dimarts des del Bèlgica acompanyat de cinc membres del seu Govern. La petició d'asil polític al país centreeuropeu davant les querelles per rebel·lió i sedició, damunt la taula de l'executiu que va impulsar la República.

23:44 L'agència Fitch alerta que la nota d'Espanya pot baixar per la "incertesa i els riscos polítics" que genera la crisi amb Catalunya. Segueix veient la independència "altament improbable" i apunta que "fins a aquest moment" l'economia es manté.

23:18 Rafael Catalá creu que el viatge de Puigdemont a Brussel·les "no ajuda" a la querella perquè "genera desconfiança" al fiscal. El ministre de Justícia afirma que, en cas de sol·licitar asil, no trobarà "cap causa" que justifiqui una persecució política.

22:46 El Govern de la República es resigna a ser simbòlic: exili i plantejar un pols el 21-D. L’estratègia s'ha dissenyat, en part, per protegir del risc dels 30 anys de presó a què s'exposen els membres del Govern i de la mesa del Parlament i passa per un front comú sobiranista a les eleccions. Informen Oriol March, Roger Tugas i Sara González.

21:50 El PDECat considera una «vergonya» que es despengi la foto de Puigdemont del saló de plens de l'Ajuntament de Tarragona. Per la seva banda, C's lamenta que sigui notícia que es tregui la foto d'un president "cessat per incomplir i vulnerar dia rere dia la mateixa Constitució que va prometre defensar". Informa Jonathan Oca.

21:47 El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i consellers del seu Govern compareixeran aquest dimarts al migdia a Brussel·les. Així ho han confirmat fonts sobiranistes a NacióDigital. No està confirmat el lloc de la intervenció, que està previst que comenci a les 12.30 hores.

21:12 L'Ajuntament de Barcelona serà acusació popular si hi ha denúncies per les agressions durant la manifestació unionista. El tinent d'alcalde Jaume Asens denuncia conductes "lamentables i vergonyants" i afirma que la ciutat "no tolerarà" manifestacions "d'odi en cap context". També recorda que el consistori té les "estructures" per afrontar aquestes actituds, i recorda als agredits que poden recórrer a l'Oficina per la No Discriminació (OND).

21:12 El president emèrit del Front Nacional francès, Jean-Marie Le Pen, piula a favor de la unitat d'Espanya amb una proclama franquista: "Espanya, una, grande y libre!" España, Una, Grande, Libre ! — Jean-Marie Le Pen (@lepenjm) 30 d’octubre de 2017

20:54 Missatge de Jordi Sànchez contra la «guerra psicològica» a la premsa: «Volen confondre i desanimar». L’ANC difon un tuit del president de l'entitat per desmentir informacions periodístiques sobre la seva situació a Soto del Real.

20:38 El govern espanyol convoca per dimarts a les 18.00 h. un Consell de Ministres extraordinari.

20:21 L'advocat de Puigdemont veu la querella per rebel·lió un «despropòsit absolut». Alonso-Cuevillas explica que no ha parlat amb el president aquest dilluns i que per això no pot confirmar si es troba a Brussel·les amb la voluntat de demanar-hi asil.

20:16 El síndic d'Aran es mostra «preocupat» per l'afectació de l'article 155 al govern aranès. Barrera diu que ara mateix "no hi ha damunt la taula debatre sobre la independència de la Vall d'Aran perquè no és possible dins de la legalitat".

19:52 Una autoritat independent examinaria la sol·licitud de Puigdemont si demana asil a Bèlgica. És el Comissariat general pels Refugiats qui accepta o denega una petició i seria una decisió "purament legal", segons explica el professor Philippe De Bruycker.

19:20 ERC Sabadell dona suport a la decisió de Maties Serracant de retirar les banderes espanyola i europea de l'Ajuntament. Asseguren que només reconeixen el Govern de la Generalitat com a legítim. Informa Albert Segura.

19:15 De la Fiscalia al 155: com l'Estat força la llei per frenar la independència. El govern espanyol ha ordenat el cessament de l'executiu de Carles Puigdemont i la dissolució del Parlament ignorant les normes de l'Estatut. La Fiscalia s'ha extralimitat en les seves funcions en les investigacions obertes arran de l'organització del referèndum.

19:00 El PSC de Terrassa decideix trencar el pacte de govern amb el PDECat. La formació de l'alcalde Jordi Ballart s'avança i treu del govern els tres regidors demòcrates. Informa Albert Prieto.

18:46 L'Íbex 35 tanca sessió amb una pujada del 2,44%, fins als 10.410 punts. Banc Sabadell lidera els guanys amb una pujada de 9 cèntims d'euro per títol, un 5,67%.

18:35 De Guindos anima ara les empreses a tornar la seu social a Catalunya després d'aplicar el 155 i convocar eleccions autòmiques.

16:23 La diputada Mireia Boya demana als comuns que no avalin les eleccions en un context "de normalitat democràtica" i els acusa d'estar-les "avalant" per "electoralisme".

16:21 La diputada Mireia Boya considera que les eleccions són "il·legítimes" i "sota repressió" i demana "confrontar-les" sense descartar que es pugui fer a través d'una candidatura.

16:21 La CUP demana al Govern que faci "accions" de defensa de la República des de Barcelona o des de Catalunya. La diputada Mireia Boya exigeix "transparència i determinació" a l'executiu català.

15:22 Juan Ignacio Zoido insta Ferran López a garantir la «convivència» de cara a les eleccions del 21-D. El ministre de l'Interior demana al nou màxim dirigent dels Mossos d'Esquadra que faci complir "la llei, la Constitució i l'Estatut" a Catalunya.

15:01 Marisa Xandri, lider del PP a Lleida, acusa diversos professors lleidatans d'adoctrinar els alumnes, informa Àlvar Llobet. També diu que Jordi Sànchez i Jordi Cuixart no són les persones "íntegres" que es dibuixen.

14:51 Lluís Llach sobre el viatge de Puigdemont a Brussel·les: "El MHP de la República exiliat és una denúncia contra Ñ davant dels estaments europeus, internacionals i ens serva la dignitat de l'1 d'octubre".

14:42 "Més dura serà la caiguda": el futur que la Fiscalia augura als querellats per rebel·lió. El discurs de Maza enviat als mitjans incorpora una enigmàtica frase que no ha estat explicada pel ministeri públic.

14:27 ERC trenca el pacte de govern amb el PSC a Montmeló. El regidor republicà Albert Montserrat diu que ho ha fet "per dignitat amb el poble català".

14:23 El PDECat obre la porta a mantenir el pacte de govern a Terrassa si Ballart deixa el PSC, informa Albert Prieto.

14:19 La querella que ha presentat la Fiscalia contra el Govern ha caigut en mans de la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela, que ha empresonat Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. Ara Lamela ha de decidir si l'assumeix.

14:03 La Fiscalia es basa en el cop d'estat del 23-F per acusar Puigdemont de rebel·lió. El ministeri públic utilitza la jurisprudència del Suprem per justificar que la violència que implica el delicte en qüestió "no exigeix que s'esgrimeixin armes, ni combat, ni violències greus contra les persones".

13:36 Puigdemont és a Brussel·les per entrevistar-se amb dirigents flamencs; segons avança El Periódico.

13:12 Albiol demana celeritat a la justícia perquè Puigdemont i Junqueras «paguin pel cop d'estat». El popular creu que el president de la Generalitat sabrà "retirar-se amb dignitat" i que no hi ha hagut resistència per part dels consellers.