La Xarxa aposta per l'handbol català

L'handbol català tornarà a tenir visibilitat a la televisió. La Xarxa ha fet una aposta clara per aquest esport i retransmetrà en directe partits corresponents a la Divisió d'Honor Plata Femenina i la Primera Estatal Masculina. El canal de televisions, que emet per Movistar+, ha tancat un acord amb la Federació Catalana d'Handbol.Tot i que l'acord ja està en marxa des de principis de mes, aquest dilluns ha tingut lloc la presentació oficial al Museu i Centre d'Estudis de l'Esport Dr. Melcior Colet, a Barcelona. El secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, ha presidit la jornada. S'ha felicitat per la difusió que l'handbol català està assolint aquesta temporada i ha avalat el compromís segellat per les dues parts, representades pel president de la FCH, Jaume Fort, i el cap de Continguts de La Xarxa, Joan Foguet.Els diumenges a la tarda, de 18h a 20h i en col·laboració amb els canals de proximitat, els aficionats a l'handbol poden seguir en directe les retransmissions dels partits corresponents a la Divisió d'Honor Plata femenina i la Primera Divisió Estatal Masculina. Una oferta que el president de la FCH ha valorat molt positivament, ja que certifica l'aposta de La Xarxa "per millorar la visibilitat de l'handbol català".Al seu torn, en nom de La Xarxa, Joan Foguet ha fet valdre "la forta tradició de l'handbol en diferents punts del país i el paper de les televisions de proximitat per recollir-la i amplificar-la".Pel que fa a la plata femenina, aquesta temporada s'estan oferint els partits del grup C, on hi ha els equips catalans (que en són 8 dels 14 en total). En el cas de la Primera Estatal Masculina, es retransmeten els del grup D, format íntegrament per equips catalans, 16 en total. Es tracta de dues categories amb un gran nivell competitiu, participades per clubs amb tradició i molt arrelats a diferents punts del territori, des del Vallès fins al Maresme, passant pel Baix Llobregat, Girona, Lleida i Terres de l'Ebre.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te membre de SocNació per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)