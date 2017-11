Bandolers, cinema i bolets, entre les cinc propostes per al cap de setmana

Catalunya s'omple cada cap de setmana d'un ventall molt divers d'activitats culturals i d'entreteniment. D'entre tota l'oferta , aquestes són les cinc propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura.Pesta bubònica, bandolers, soldats, bugaderes i barjaules es retroben a Olost aquest diumenge, en una fira que ens farà retrocedir al segle XVII, amb 80 parades d’artesania i aliments de proximitat, i centrant-se enguany en "la Pesta", amb el poble en estat d'"alerta 4". Un centenar d’actors oferiran escenes preparades i també improvisades, i no hi faltaran tortures públiques a la plaça, personatges com Quixot o Sanxo, o l’escenificació de l’indult. Una fira que garanteix "molt poc filibusterisme" i, també, diversió assegurada.És l'únic festival de cinema del vi a Catalunya i dels pocs, amb aquesta dimensió i qualitat, a Europa. Després de set edicions, el Most Festival torna per oferir una extensa degustació –en tots els sentits possibles– de films: cinc títols d’estrena a Catalunya, 38 films competint a la secció Collita i 22 curtmetratges a Brot, i el Mini Most per al públic infantil, amb Uruguai com a país convidat. Una programació que es marida amb activitats al voltant de la cultura enològica, oferint tot un luxe pel paladar i per l'intel·lecte, i demostrant que "la cultura del vi" és ben viva.La nova edició del Mercat Medieval torna aquest cap de setmana a Viladecans amb novetats com el sopar medieval, que comptarà amb una ufanosa taula formada per set prohoms representatius de les Corts catalanes del segle XII, i amb un menú de luxe que es començarà a preparar el dia abans amb el marinat del gran porc senglar, amb el vi roig de les terres de marina i portat des de l’interior les contrades catalanes. També destacar les visites teatralitzades que recreen la vida al Baix Llobregat l'any 1265 a través de la història de la família Burgès.És temps de bolets, i això vol dir, també, de fires, rutes, activitats de tota mena i degustacions. Aquest cap de setmana, coincidint amb la Fira de la Muntanya Vic-Collsacabra, torna a Cantonigròs la Fira del bolet, amb xerrades, amb productes i cerveses artesanes, amb exposicions i tallers, concerts i tastets, i també amb un “showcooking” adient per als més bocafins de la casa, a càrrec d’Ignasi Camps. Un esdeveniment que converteix el municipi en una gran capital boletaire al llarg de dos dies.Els robots, el centenari del primer "anime" i els 25 anys de la versió manga de Bola drac seran alguns dels grans atractius d'aquesta nova edició del Saló de Manga de Barcelona, la vint-i-tresena. La cita se singularitza enguany per una gran exposició de robots –entre els quals es troba un exemplar de Blade Runner 2049–, per l'oferta d'iniciatives relacionades amb la cultura japonesa –haikus, origamis, música, cerimònies de té, danses tradicionals– i per la col·laboració amb Deltebre. El municipi, famós pel seu arròs, comptarà amb una paradeta en què hi haurà diferents menús depenent de cada dia.