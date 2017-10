Mor la passatgera d'una moto a Cassà de la Selva en un accident a la C-65

Una dona de 36 anys ha mort aquest dissabte a la tarda en un accident a la C-65 a Cassà de la Selva (Gironès) en el qual s'hi ha vist implicades dues motocicletes. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís del sinistre a les 18.33 i fins al lloc s'hi han desplaçat tres patrulles d'aquest cos, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).L'accident ha tingut lloc al punt quilomètric 20 de la C-65 on, per causes que s'estan investigant, una moto ha encalçat una altra motocicleta. En cada vehicle hi anaven dues persones i a conseqüència del xoc ha mort la passatgera de la motocicleta que hauria fet l’encalç. Es tracta de V.R.G., de 36 anys i veïna de Girona. Els altres tres passatgers han resultat ferits lleus.La C-65 està tallada en els dos sentits des de l'hora de l'accident. En aquest punt els vehicles es desvien per l'interior del municipi.

