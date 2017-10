VÍDEO Indignació a la xarxa contra la policia espanyola per fer «propaganda» de la manifestació

Veient les imatges de la policia, on l'inici de la manifestació està practicament a Diputació i fins a Consell de Cent no trobem el gruix de manifestants. Des de Rosselló fins a Diagonal es veu molt d'asfalt i a la plaça del cinc d'oros hi ha una petita concentració total 700 metres,de longitud, posem-hi per un gruix de manifestació de 20 metres, això son 14.000 m2 per 3 persones per m2 sent molt generòs representan 34.000 persones. Si voleu les doblem 78.000. Em jugo el que volgeu que no ni havien més. Les imatges ho diuen ben clar.