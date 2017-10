La celebració de Puigdemont després de la victòria del Girona contra el Madrid

Gran @GironaFC guanyant 2-1 al @realmadrid a Montilivi (i el dia de Sant Narcís!). Enhorabona, i seguim! — Carles Puigdemont (@KRLS) 29 d’octubre de 2017

La victòria del @GironaFC sobre un dels grans equips del món és tot un exemple i un referent per a moltes situacions. 😉 — Carles Puigdemont (@KRLS) 29 d’octubre de 2017

Festa grossa per Sant Narcís a Montilivi. El Girona ha fet història i ha superat el Reial Madrid per 2 gols a 1 en el primer partit que els enfrontava a la màxima categoria del futbol espanyol . Isco ha avançat els blancs a l'inici del partit, però els gols de Portu i Stuani a la segona meitat i una defensa molt ben travada ha permès als homes de Pablo Machin endur-se tres punts molt valuosos.Instants després del final del matx, el president de la Generalitat i exalcalde de Girona, Carles Puigdemont, ha piulat felicitant l'equip. "Gran Girona guanyant 2-1 al Reial Madrid a Montilivi (i el dia de Sant Narcís!). Enhorabona, i seguim!", ha escrit al seu compte de Twitter. Minuts després, Puigdemont ha fet un segon tuit fent un símil. "La victòria de Girona sobre un dels grans equips del món és tot un exemple i un referent per a moltes situacions".El president –aficionat de l'FC GIrona, però també de le xarxes socials com Twitter– feia dos dies que no tuitava, des del 27 d'octubre, quan va respondre un tuit en anglès del primer ministre belga, Charles Michel.

